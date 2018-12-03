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В Раде захотели дистанцировать Украину от Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 1 час назад
«Большая беда» Украины заключается в том, что ее стали ассоциировать с президентом страны Петром Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев заявил, что у Порошенко нет поддержки «со стороны военных блоков» или стран, которые прежде «лояльно относились» к Украине. Эта лояльность, по мнению депутата, исчезает, так как Украина ассоциируется с Порошенко.
«И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: «Я Украина, мой народ», — его так начинают воспринимать», — приводит РИА «Новости» слова Мураева.
Мураев подчеркнул, что провокация Украины в Черном море могла привести к гибели украинских моряков. Он заявил, что отданные экипажам кораблей команды «были билетом в один конец».
По мнению депутата, в случае гибели военных «Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком», так как смог бы «добиваться введения военного положения на два месяца» и продления санкций.
«Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись», — отметил Мураев.
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Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости , Украина , Видео , В мире
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