«У нас есть томос, но мы его не покажем». Что же решил Варфоломей по Украине

Революция, о которой твердили в Администрации президента Украины , так и не состоялась. По итогам трехдневного заседания в Стамбуле Синод Константинопольской православной церкви предоставил Украине некую Конституционную хартию украинской церкви. Ни о каком томосе речь не идет, но у Порошенко продолжают настаивать: томос есть

В выпущенном 29 ноября Главным секретариатом Синода Константинопольской патриархии коммюнике всего три пункта. Один из них — последний — касается Украины.

«И, наконец, в контексте предыдущего решения Вселенского патриархата даровать автокефалию Церкви Украины и в ожидании выпуска патриаршего и синодального томоса, святой и священный Синод подготовил Конституционную хартию украинской Церкви», — говорится в нем.

Но словно не слыша этого, президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать: томос есть.

«На Синоде Вселенского патриархата принято историческое решение о создании Автокефальной Украинской Церкви. Одобрен текст томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного собора», — пишет Порошенко в Twitter.

На Синоді Вселенського Патріархату ухвалене історичне рішення про створення Автокефальної Української Церкви. Схвалено текст Томосу про створення цієї церкви і прийнято рішення про скликання об‘єднавчого Собору. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

​Откуда он получил такую информацию — неизвестно. Есть ли у Украины томос или Порошенко выдал желаемое за действительное разбиралось издание Украина.ру.

Томос Шредингера

Кот Шредингера — мысленный эксперимент, предложенный физиком-теоретиком Эрвином Шредингером, уже давно перекочевал из квантовой физики в поп-культуру. Кратко описать суть эксперимента можно следующим образом: помещенный в стальную камеру (ящик) вместе с колбой с синильной кислотой и разбивающим ее механизмом с радиоактивным веществом кот при отсутствии наблюдения одновременно может считаться и живым, и мертвым.

Когда появились новости о произошедшем в Стамбуле многие вспомнили об этом парадоксе, и применили его к религиозной ситуации на Украине.

«Похоже, у нас томос Шредингера», — пишет украинский журналист Дмитрий Самойлюк.

Выражение быстро полюбилось и украинским СМИ. И было отчего. Помимо сообщения в Twitter, Порошенко записал и видеообращение.

«Утвержден текст томоса о предоставлении независимости украинской церкви. А также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату проведения его вскоре огласит патриарх Варфоломей», — заявил Порошенко.

Он жестко высказался по поводу «ФСБ-шников в рясах и в крестах», которые препятствуют процессу создания «независимой украинской церкви» и заявил, что честь получить от Константинопольского патриарха томос получит избранный на объединительном соборе глава новой православной церкви на Украине.

Президенту вторил его советник Ростислав Павленко, который непосредственно присутствовал в Стамбуле и которого называют куратором религиозного направления в Администрации президента Украины.

«Есть утвержденный томос… На основе этого томоса подготовлены предложения по уставу церкви, которые будут предоставлены для рассмотрения на собор, который соберется в декабре. Дата будет объявлена Вселенским патриархом — для того, чтобы представители всех конфессий, всех ветвей украинского православия могли собраться на этот собор», — отметил он.

При этом Павленко конкретизирует: вручать томос избранному главе новой украинской церкви будут в Стамбуле, куда тот должен будет прибыть после избрания. В общем, если в Х веке в Корсунь (по другим источникам — в Киев) крестить киевского князя Владимира из Константинополя, а позже в Киев — крестить самих русичей и славян, ехали сами греки, то теперь потомки этих русичей смиренно поедут за «варфоломеевским ярлыком» в Стамбул.

Но ясно одно — праздновать победу пока преждевременно.

«C томосом что-то пошло не так. Византия forever. Турецкоподданный кажется кого-то немного развёл…», — шутит политтехнолог Андрей Золотарев.

В свою очередь политолог Петр Олещук настаивает: томос и не является самым важным для создания новой церкви.

«Строго говоря, томоса нет. Но Константинопольский патриархат прозрачно намекает на его ожидание. Сам томос будет только после объединительного собора и создания церкви по факту. Сам томос не является важнейшим документом. Он является завершающим символическим актом подтверждения автокефалии», — пишет Олещук.

Он подчеркивает: сейчас главная цель тех, кто хочет создания новой церкви, все-таки провести объединительный собор. Похоже, это прекрасно осознают и в украинской власти.

В ожидании давления на церковь

В последние дни каноничной Украинской православной церкви приходится очень несладко: 28 ноября, Кабинет министров отменил распоряжение №438 от 17 июля 2003 года «Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружения Почаевской Свято-Успенской лавры» и изъял лавру из аренды Украинской православной церкви. Фактически, церковь пытаются лишить одной из важнейших украинских святынь. Одновременно с этим началась инвентаризация имущества другой лавры — старейшей на Украине да и в России Киево-Печерской. А 30 ноября стало известно об обыске у наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского Павла.

Фактически, на церковь начали наступление по всем фронтам. И введенное Верховной Радой с подачи Порошенко военное положение может использовать для борьбы с православными. Более того, ему выгодна эскалация религиозного конфликта, ведь тогда военное положение можно продлить, отменив тем самым выборы, на которых нынешний глава государства гарантированно потерпит фиаско — слишком уж велик его антирейтинг.

«Наибольшая опасность нависла не над Донбассом, а над Украинской православной церковью, против которой развернута кампания по травле, начаты действия — отозвали регистрацию в Минюсте по Почаевской лавре, начали опись имущества Киево-Печерской лавры. Это именно то, что может дать Порошенко для применения любых репрессий и для развертывания военного положения на неограниченное количество дней вперед и на территории всей Украины. Независимо от решения священноначалия этой церкви как минимум часть ее прихожан будет сопротивляться, выходить на улицы, будут столкновения. Это будут тысячи, десятки тысяч по всей стране. И Порошенко скажет: «Это путинская пятая колонна, они устроили антиукраинский мятеж, их необходимо подавлять, и военное положение в приграничных областях нас не устраивает, они действуют везде», — предупреждает политолог Ростислав Ищенко.

Но Порошенко нужно не только противостояние и срыв выборов, а и томос, чтобы в придачу к безвизу приписать себе еще одну «историческую победу». А для этого нужен объединительный собор, на котором должны присутствовать хотя бы немногие представители каноничной Украинской православной церкви.

И тут в дело вступает Винница. Это не только кузница кадров для режима Порошенко (украинские юмористы давно шутят про «человеков из Винницы», прочно оккупировавших все уровни исполнительной власти), а также город, в окрестностях которого — в бункере «Верфольф» — Адольф Гитлер подписал указ об окружении и уничтожении частей Красной армии на Курской дуге, но и место, где может решиться судьба украинского православия.

«Ключевым пунктом становится… Винница. Без местного Симеона «собор» бесполезен. Да и невозможен. Потому что только за Симеоном потянутся остальные иуды. Так что для Порошенко его вотчина — последняя соломинка. На 5 декабря назначено собрание Винницкой епархии. Оно и покажет, есть ли смысл созывать «Объединительный собор ЕПУЦ», — предупреждает киевский журналист Дмитрий Скорцов.

По его данным, митрополит Винницкий Симеон и его окружение пытаются оказывать давление на руководство митрополии с тем, чтобы сломить их сопротивление автокефалистским устремлениям самого Симеона.

Примечательно, что важность объединительного собора для создания новой религиозной структуры на Украине осознают не только во власти, но и в непризнанном «Киевском патриархате», глава пресс-службы которого Евстратий Зоря, несмотря на все заявления о том, что у них приходов больше, чем у каноничной УПЦ, указывает: собор все же необходим.

А это значит, что давление на православных Украины продолжится.