Почему на Украине невозможны перемены? Во всяком случае, в ближайшие годы

Россия — страна победившей демократии. Здесь каждый может иметь своё мнение по любому вопросу. И имеет. Предметом обсуждения является всё: дороги, заводы, пенсии, зарплаты, экономика, политика Центробанка , но особым спросом пользуется политика внешняя

Кто-то предлагает сдаться Америке, кто-то захватить Украину «уже вчера», кто-то навсегда отказаться от идеи возвращения русских земель, утраченных при распаде СССР, кто-то боится Китая , кто-то Европы, кто-то США , у кого-то вообще мания преследования.

У всех предлагающих, как правило, присутствует одна критическая методологическая ошибка. Все они рассказывают, как было бы хорошо сегодня, если бы их великие идеи были кем-то (не ими) реализованы вчера. Но вчера уже прошло, а по поводу сегодня они не говорят ничего. Вернее рекомендуют: «Надо что-то делать». Самые ушлые под «что-то делать» даже готовы освоить бюджеты любого размера. Это же прекрасно — взять несколько десятков миллионов или даже несколько миллиардов рублей на «что-то».

По поводу же дня завтрашнего специалисты по вчера вообще предпочитают молчать. Между тем, важнейший вопрос, требующий ответа при любом стратегическом планировании (как и при любом планировании вообще): а что потом?

Ну захватили мы высоту, овраг, страну. А улучшило ли это наше положение? Увеличило шансы на конечную победу или уменьшило? Какую цену мы заплатили за локальный успех? Ну построили мы посреди тундры птицеферму на десять миллионов голов птицы. А будет ли кому её обслуживать? А будет ли у её продукции покупатель? А какова будет себестоимость продукции, полученной в столь экстремальных условиях? Так во всём. Мало иметь желание и возможность что-то сделать. Надо понимать, будет ли от сделанного реальная польза. И если да, то кому и когда.

На Украине ситуация несколько хуже. Там все эксперты и политики — потребители экспертных рекомендаций — тоже всегда сильны задним умом. Но в силу особенностей политической системы они не могут вести дискуссию о вариантах выбора. НАТО ЕС , томос, один язык, одна нация, один вождь. Дискутировать можно только о том, как будут звать вождя. И то такая дискуссия допускается лишь в тот момент, когда предыдущий вождь критически ослаб.

Сейчас как раз наступил такой момент, и в Киеве увлечённо спорят, удастся Порошенко продлить военное положение или нет, произойдут выборы 31-го марта или не произойдут. Кто станет следующим главой государства: Тимошенко, Бойко, Зеленский, или останется Порошенко. Это, безусловно, важные и интересные вопросы, от ответа на которые зависит ближайшее будущее нескольких тысяч человек — приближённых потенциальных победителей в борьбе за власть на Украине и, следовательно, вероятных бенефициаров этой победы. Но, кроме того, что кому-то удастся урвать кусок, а кому-то придётся куском поделиться, есть и главный вопрос: а что потом? Что потом для всей страны, что потом для победившего кандидата, для народа? Что изменится, если президентом станет Тимошенко (не лично для Порошенко, а для всех)? А если Зеленский? А Гриценко, Ляшко, Вакарчук?

Только ответив на этот вопрос, мы сможем корректно выстраивать как свои текущие отношения с украинской властью, так и размышлять о перспективе взаимодействия с этими территориями, их населением и его официальными представителями. И мы вынуждены будем констатировать, что потом ничего. Нет никакой разницы, кто победит на украинских выборах (если они будут) или придёт к власти иным путём.

Давайте для корректности эксперимента уйдём от имён и фамилий, от местоимений «он» и «она» и обозначим потенциального победителя «президент Х». С чем столкнётся «президент Х», вступив в полномочия?

Уничтоженная экономика, разрушенная транспортная и коммунальная инфраструктура, пустая казна, неподъёмный внешний долг, людоедские тарифы, сокращающийся рынок труда, вытекающее из этого бегство населения и демографическая катастрофа, усугубляющая катастрофу экономическую, недееспособность органов власти, разложение силовых структур, недействующие законы, неонацистские банды, терроризирующие улицу и активно участвующие в силовом переделе собственности, война в Донбассе, конфронтация с Россией из-за Крыма, усталость от Украины западных бывших союзников, достраивающиеся «Северный поток-2» и «Турецкий поток», угрожающие с 2020 года осушить украинскую газовую трубу. Отсутствие контракта с «Газпромом» на транзит газа.

Вопрос: какую из этих проблем новый (или старый) президент может оперативно решить? Ответ: никакую.

Эти проблемы комплексные. Одна зависит от другой. В конечном итоге всё упирается в деньги. Причём не в кредиты, которых уже не хватает не то что на жизнь, но даже на обслуживание долга (да их практически и не дают), а деньги, заработанные собственной экономикой, позволяющие в перспективе расплатиться с долгами и выйти на траекторию устойчивого развития. Такие деньги можно найти, только восстановив хорошие отношения с Россией. Причём нужны они «уже вчера», в то время как нормализация политических отношений и переход к экономическому сотрудничеству требует времени.

Быстро заработать можно только на транзите газа. Но ведь уже войдут в эксплуатацию (или будут накануне ввода) «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Значит, для того чтобы сохранить какой-то транзит, не говоря уже о возможности его увеличить, необходимо будет идти на чувствительные политические и экономические уступки России. Как минимум только для начала диалога надо будет признать все долги, выйти из всех процессов против России в международных судах, отказаться от борьбы за реализацию решения Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу» «приз» в три миллиарда долларов. В общем, коренным образом изменить внешнюю политику.

В процессе диалога всплывёт проблема Донбасса. Причём проведение референдума в Донецкой и Луганской областях, по итогам которого они уйдут в Россию, — самый щадящий для Украины вариант. А если Москва будет настаивать на сохранении территориальной целостности Украины и на её федерализации? В этом случае «решение» проблемы Донбасса приведёт к нарастанию внутриполитической напряжённости. Победители-ополченцы будут стремиться по закону наказать не только грабивших и убивавших мирное население «вольных» нацистов и нацгвардейцев, но и военнослужащих ВСУ, обстреливавших города, и офицеров СБУ , практиковавших похищения и пытки, организовывавших террористические акты. То есть под ударом окажется весь силовой аппарат украинского государства. Вряд ли эти вооружённые люди будут просто ждать, когда их начнут ловить, судить и сажать.

Под завязку наполненные националистами министерства и ведомства, особенно МИД , будут всеми силами саботировать «пророссийский» курс. При этом перед украинской властью будет стоять проблема Крыма. Необходимо признать реальность и зафиксировать отсутствие у Киева претензий на полуостров. Но конституционная процедура решения подобного вопроса требует проведения общенационального референдума. Не факт, что население проголосует за отказ от Крыма. Кроме того, процесс подготовки и проведения референдума, безусловно, будет использован националистами не просто для агитации против правительства, но и для силового давления на него. В общем, попытка что-то изменить моментально упрётся в отсутствие ресурсов. Причём если проблему отсутствия финансово-экономического ресурса можно было бы попытаться решить за счёт изменения внешнеполитической ориентации, то отсутствие ресурса политического ничем не может быть компенсировано. Расколотое общество со свободно действующими незаконными вооружёнными формированиями, слабыми, полупарализованными государственными структурами и изношенной инфраструктурой слишком уязвимо для проведения серьёзных реформ.

Решиться на необходимые перемены, которые на первом этапе лишь усугубят кризис, мог бы только харизматичный бессребреник, пользующийся обществе абсолютным доверием. Любой дугой политик обречён следовать порошенковскому курсу. Конечно, как разные актёры по-разному играют одну и ту же роль, нюансы будут различаться. Кто-то может оказаться лучшим оратором, кто-то не полетит фотографироваться с Трампом. Кто-то будет меньше озабочен автокефалией и томосом. Но никто не сможет начать с чистого листа.

Даже если новый президент Украины скажет Варфоломею: «Извините, мы передумали», — Константинополь уже слишком далеко зашёл, чтобы просто свернуть свою деятельность на Украине. Даже если к Крымскому мосту перестанут отправляться «эскадры» «москитного флота», а общее количество провокаций радикально уменьшится, это не решит ни проблему Крыма, ни проблему Донбасса. И людоедские языковые законы Рада просто так не отменит. И боевиков «Азова» Билецкий по домам не распустит (ему проще власть распустить).

Любой политик в Киеве будет ограничен в своих действиях возможностями и обстоятельствами. Авторитетных, честных харизматов на Украине не видно не только в первом, но даже в пятом эшелоне политиков. Им просто не дали вырасти в 90-е. Их нет на Украине априори. Спор киевских «бояр» идёт лишь о том, кто будет воровать, а кто лапу сосать. Кто будет делить, а кого будут делить.

Именно поэтому окружающий мир (что Россия, что Европа, что США) спокойно наблюдает за киевским балаганчиком и не вмешивается. Метастазы наци-олигархической опухоли настолько поразили государственный организм Украины, что и лечить поздно, и само не рассосётся. Поскольку же эвтаназия у нас вне закона, остаётся ждать естественного завершения естественных процессов. Любое бешеное животное рано или поздно сдыхает. Главное, чтобы никого больше не укусило.