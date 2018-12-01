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На Украине захотели запретить въезд для россиянок 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В связи с введением военного положения Украина должна запретить въезд в страну не только гражданам России мужского пола, но и женщинам. Об этом в эфире телеканала «Прямий» заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
«Мы рады, что Блок Петра Порошенко поддержал инициативу, которую "Народный фронт" инициировал еще в апреле 2017 года. Мы выступали за введение визового режима с РФ, и, по нашему мнению, это значительно усилит ситуацию с безопасностью страны. Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решениям, и по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», — сказал Тетерук.
По мнению депутата, Россия будет подбивать всех своих сограждан — и мужчин, и женщин, — совершать деструктивные действия в отношении Украины.
Ранее 30 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет ограничен въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. По его словам, такое решение было принято, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий.
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Петр Порошенко , Верховная Рада , Украина , В мире
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