На Украине захотели запретить въезд для россиянок

В связи с введением военного положения Украина должна запретить въезд в страну не только гражданам России мужского пола, но и женщинам. Об этом в эфире телеканала «Прямий» заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

«Мы рады, что Блок Петра Порошенко поддержал инициативу, которую "Народный фронт" инициировал еще в апреле 2017 года. Мы выступали за введение визового режима с РФ, и, по нашему мнению, это значительно усилит ситуацию с безопасностью страны. Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решениям, и по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», — сказал Тетерук.

По мнению депутата, Россия будет подбивать всех своих сограждан — и мужчин, и женщин, — совершать деструктивные действия в отношении Украины.

Ранее 30 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет ограничен въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. По его словам, такое решение было принято, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий.