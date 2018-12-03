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Украинцы рассказали о своем отношении к России 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Более половины украинцев (52%) заявили, что они "холодно" и "очень холодно" относятся к России. Такие данные опубликовали исследователи социологической группы "Рейтинг".
Социологи выяснили, что "очень тепло" к России относятся 2% украинцев, а "тепло" — 18%. Также почти четверть опрошенных (24%) рассказали о "холодном" отношении к России, а еще 28% заявили об "очень холодном" отношении к соседней страны. Еще 26% украинцев оценили свое отношение к России как нейтральное.
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Также из исследования следует, что к Польше "тепло" относятся 50% опрошенных, к Евросоюзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.
Опросы проходили с 29 сентября по 14 октября нынешнего года, всего было опрошено 2,4 тысячи жителей страны.
Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о планах Украины расторгнуть около 40 соглашений с Россией.
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Павел Климкин , ЕСПЧ , МИД , ЕС , Украина , Видео , В мире
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