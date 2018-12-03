Украинцы рассказали о своем отношении к России

Более половины украинцев (52%) заявили, что они "холодно" и "очень холодно" относятся к России . Такие данные опубликовали исследователи социологической группы "Рейтинг".

Социологи выяснили, что "очень тепло" к России относятся 2% украинцев, а "тепло" — 18%. Также почти четверть опрошенных (24%) рассказали о "холодном" отношении к России, а еще 28% заявили об "очень холодном" отношении к соседней страны. Еще 26% украинцев оценили свое отношение к России как нейтральное.

Также из исследования следует, что к Польше "тепло" относятся 50% опрошенных, к Евросоюзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.

Опросы проходили с 29 сентября по 14 октября нынешнего года, всего было опрошено 2,4 тысячи жителей страны.