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СМИ: Украина закрывает въезд для иностранцев в Крым через свою территорию 

ТАСС + ещё 5 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) приняла решение закрыть с четверга въезд в Крым для всех иностранных граждан. Об этом украинской службе Би-би-си сообщили в ведомстве.
"В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины", — говорится в тексте.
Ограничения будут распространяться в течение действия военного положения. По данным сотрудников погранслужбы Украины, как отметили в украинской службе Би-би-си, "особое внимание при контроле уделено группе риска", в первую очередь, речь идет о гражданах России.
Военное положение на Украине введено с 26 ноября на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе.
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BBC News , Украина , В мире , Республика Крым
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