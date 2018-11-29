СМИ: Украина закрывает въезд для иностранцев в Крым через свою территорию

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) приняла решение закрыть с четверга въезд в Крым для всех иностранных граждан. Об этом украинской службе Би-би-си сообщили в ведомстве.

"В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины", — говорится в тексте.

Ограничения будут распространяться в течение действия военного положения. По данным сотрудников погранслужбы Украины, как отметили в украинской службе Би-би-си, "особое внимание при контроле уделено группе риска", в первую очередь, речь идет о гражданах России.

Военное положение на Украине введено с 26 ноября на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе.