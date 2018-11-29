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В Киеве отменили новогодний парад из-за военного положения 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Компания IDS Borjomi Ukraine отменила новогодний парад, который планировала провести в Киеве, из-за введения в стране военного положения. Об этом ее пресс-служба сообщила в фейсбуке компании.
В IDS Borjomi Ukraine отметили, что хоть и готовили первый Borjomi New Year Parade с сентября, хоть он и должен был сплотить киевлян, однако теперь уверены, что военное положение — не время для праздничного парада.
«Подобные развлекательные мероприятия в такой сложный для страны момент будут неуместны», — объяснили в компании.
Несмотря на это в IDS Borjomi Ukraine пообещали сделать все возможное ради сохранения на Украине духа Нового года, а также — что первый Borjomi New Year Parade состоится в 2019 году.
Парад IDS Borjomi Ukraine должен был стать костюмированным и бесплатным для участия, а победитель конкурса нарядов должен был выиграть поездку в Грузию на двоих.
Украина , Армия , В мире
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