В Киеве отменили новогодний парад из-за военного положения

Компания IDS Borjomi Ukraine отменила новогодний парад, который планировала провести в Киеве, из-за введения в стране военного положения. Об этом ее пресс-служба сообщила в фейсбуке компании.

В IDS Borjomi Ukraine отметили, что хоть и готовили первый Borjomi New Year Parade с сентября, хоть он и должен был сплотить киевлян, однако теперь уверены, что военное положение — не время для праздничного парада.

«Подобные развлекательные мероприятия в такой сложный для страны момент будут неуместны», — объяснили в компании.

Несмотря на это в IDS Borjomi Ukraine пообещали сделать все возможное ради сохранения на Украине духа Нового года, а также — что первый Borjomi New Year Parade состоится в 2019 году.

Парад IDS Borjomi Ukraine должен был стать костюмированным и бесплатным для участия, а победитель конкурса нарядов должен был выиграть поездку в Грузию на двоих.