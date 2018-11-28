Порошенко нашел неожиданное объяснение задержанию украинских кораблей Россией

Россия осуществила «акт агрессии» против Украины в Азовском море, чтобы Константинопольский патриархат не выдал украинской раскольнической церкви томос об автокефалии, утверждает президент Украины Петр Порошенко.

«Для чего (президент Владимир) Путин совершил это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала: если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться, и все будет хорошо, увидите», — передает слова Порошенко «Укринформ».

По его словам, Украина «выборола право» иметь свою церковь, которой не будут руководить из Москвы.

Второй причиной он называет попытку лишить Украину международной финансовой помощи, так как Евросоюз, МВФ и Всемирный банк могут не дать средства «воюющей стране».

«Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал, что это не мы воюем, мы ни на кого не нападаем, а защищаем свою страну. Какой ответ мы услышали? Господин президент, мы вам верим и поэтому мы не отменим ни одной программы помощи», — заявил Порошенко.

Ранее президент Украины выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

Напомним, на Украине было введено военное положение после инцидента в Керченском проливе.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Порошенко устроил провокацию в Керченском поливе.