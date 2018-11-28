Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией

Украина ведет переговоры с США по поводу возможного строительства в стране военной базы американских вооруженных сил, сообщил депутат Верховной рады Иван Винник. Однако Вашингтон не дает Киеву никаких гарантий, поскольку этот шаг «еще сильнее обострил бы отношения с Москвой ».

Украина ведет переговоры с США о возможном строительстве на территории страны военной базы американской армии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Информацию о переговорах подтверждает депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, база США нужна Украине, чтобы защититься от «российской угрозы».

«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — отметил украинский парламентарий.

По словам источника издания в американских политических кругах, открытие военной базы США «еще сильнее бы обострил отношения с Москвой», поэтому Вашингтон не готов давать Киеву каких-либо гарантий.

В Киеве в качестве примера приводят Польшу , где тоже собираются открыть военную базу США «Форт Трамп».

«Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — передает слова украинского источника ФАН.

База ВС США может быть размещена либо на границе с Крымом , либо на востоке Украины, добавил собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп по итогам сентябрьских переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы в Польше. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект «миллиарды долларов».

При этом большинство поляков не одобряют идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия Соединенных Штатов Америки в Польше. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко , Белоруссия и РФ имеют все военно-технические возможности, чтобы отреагировать на размещение постоянной военной базы США в Польше.

Отношения между Москвой и Киевом вошли в новый виток обострения после того, как в Черном море произошел инцидент с участием военных кораблей ВМС Украины и пограничников ФСБ России

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ.

Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины.

Некоторое время спустя к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Вскоре после этого Украина обвинила Россию в агрессии и провокации. Президент Украины Петр Порошенко приказал ввести военное положение в 10 регионах страны: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Кроме того, он заявил, что Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией. Согласно разведданным, возле границ Украины якобы сконцентрирована в больших количествах российская военная техника, добавил Порошенко. Он продемонстрировал ряд спутниковых снимков за осень 2018 года, на которых запечатлены военные базы и танки.

Порошенко также подчеркнул, что российские военные «напали» на украинских моряков и «захватили» корабли в Керченском проливе, что является «чрезвычайным происшествием, произошедшим впервые за 4,5 года российской агрессии».

Россия обвинения отвергает и обвиняет в агрессии и провокации украинскую сторону.

Напомним, Украина обвиняет Россию в «аннексии» Крыма в 2014 году. При этом Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъекта федерации по итогам общенародного референдума, в котором приняли участие более 85% населения полуострова, и воссоединение с Россией поддержали более 95% крымчан. Украина результаты плебисцита признавать отказалась.

Кроме того, Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе, где в 2014 году местные жители провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев объявил ополченцев террористами и начал силовую операцию. При этом доказать присутствия российских войск за 4,5 года с начала вооруженного конфликта в регионе украинские власти так и не смогли, что и признавали неоднократно.