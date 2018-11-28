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Порошенко попросил Трампа передать послание Путину 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко в ходе в интервью NBC News обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой лично передать послание российскому лидеру Владимиру Путину.
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«Пожалуйста, уходите из Украины, господин Путин», — озвучил украинский лидер свое послание в ходе беседы.
В том же интервью Порошенко указал, что украинская армия готова защищать свою страну, однако Киев рассчитывает на то, что США выполнят свои обещания о поддержке Украины в противостоянии с Россией.
«Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов», — указал он.
«Мы будем бороться за нашу свободу, мы будем бороться за нашу демократию, мы будем бороться за нашу землю. Россияне заплатят огромную цену, если нападут на нас», — пообещал Порошенко.
28 ноября Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября пограничники ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование.
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Украина , В мире , США
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