Порошенко попросил Трампа передать послание Путину

Президент Украины Петр Порошенко в ходе в интервью NBC News обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой лично передать послание российскому лидеру Владимиру Путину.

«Пожалуйста, уходите из Украины, господин Путин», — озвучил украинский лидер свое послание в ходе беседы.

В том же интервью Порошенко указал, что украинская армия готова защищать свою страну, однако Киев рассчитывает на то, что США выполнят свои обещания о поддержке Украины в противостоянии с Россией.

«Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов», — указал он.

«Мы будем бороться за нашу свободу, мы будем бороться за нашу демократию, мы будем бороться за нашу землю. Россияне заплатят огромную цену, если нападут на нас», — пообещал Порошенко.

28 ноября Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября пограничники ФСБ задержали три корабля ВМС Украины, которые без разрешения пересекли границу РФ и начали опасное маневрирование.