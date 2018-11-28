Военное положение: баланс зрад и перемог Порошенко

Принятие решения о военном положении в Раде вызвало бурю эмоций в СМИ и социальных сетях. Комментарии были в основном в духе бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина — «добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел»

Тем не менее ситуация не представляется столь уж однозначной, прежде всего потому, что Порошенко в принципе не склонен к резким движениям и быстрому получению результата. Хотя, безусловно, сейчас очевидны моменты, которые выглядят как «зрада» (предательство), а вот «перемоги» (победы) просматриваются не столь явно.

Зрады

Во-первых, очевидным поражением Порошенко выглядит то, что в Раде не оказалось большинства для принятия исторического решения о введении военного положения по первоначальному решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Более того, даже за переработанное решение проголосовали всего 276 депутатов (за конституционные изменения о ЕС НАТО голосовали 311). Помимо «Оппоблока» не голосовала большая часть «Возрождения» (за — 3 из 24) и «Воли народа» (8 из 19).

Во-вторых, неожиданно был решен вопрос со сроками президентских выборов. Первая версия, в том числе нашей редакции, после инициативы Порошенко состояла именно в том, что военное положение нужно для того, чтобы отсрочить выборы.

Чтобы исключить спекуляции, Рада приняла специальное определение — выборы должны состояться в установленные сроки. Причем без ссылки на режим военного положения.

В-третьих, изначально предполагалось, что заседание Рады будет закрытым, как было в 2014 году, когда принималось решение о так называемой антитеррористической операции (АТО на Донбассе). Тем более что один из пунктов президентского указа о ВП был секретным.

В результате, однако, заседание Рады прошло в полноценно открытом режиме — с прямой трансляцией. В результате зрители имели счастье наблюдать за блокировкой трибуны «секретного» заседания плохо дрессированными представителями Радикальной партии и выслушивать путаные объяснения гросс-адмирала безводных морей Муженко.

В-четвертых, совершенно неожиданно вновь приобрел актуальность вопрос «чей Крым ?».

1) Верховная Рада фактически признала Херсонскую и внезапно Николаевскую области пограничными. Пограничными, простите, с кем? С Винницкой областью хоть что-то понятно — там рядом Приднестровье, откуда может быть нанесён внезапный удар прямо на Киев, а вот Николаев?

2) Та же самая Рада не ввела военное положение в Крыму. Понятно, что исполнять решение некому, но это ведь не повод, если Крым — действительно, как утверждает Киев, Украина

3) Порошенко обратился к Путину с просьбой вернуть корабли. До этого, когда Путин сам предлагал вернуть, Порошенко гордо отказался, сказав, что возьмет только вместе с Крымом. Между тем оставшихся в Крыму после событий 2014 года кораблей ВМСУ больше, да и в военном отношении они солиднее, чем бронекатера, чья задача сводилась к тому, чтобы быть закупленными за счет госбюджета у предприятия Порошенко…

Впрочем, эта неразбериха — в значительной степени следствие абсурдности формулировок самого закона о правовом режиме военного положения. По закону так получается, что вот Запорожская область вся такая отражает вероломную агрессию, а соседняя Кировоградская в ус не дует, потому что у нее войны нет. Это даже не федерализация, это просто бред сивой кобылы в безлунную ночь.

Кстати, военное положение удивительным образом не вводится в тех самых регионах, где самая сложная ситуация из-за массовых протестов «бляхарей» (владельцев временно ввезенных на территорию Украины автомобилей с иностранными номерами).

В-пятых, президент не смог остаться самым радикальным политиком. С более жесткими требованиями выступили представители «Батькивщины», «Самопомощи» и «Свободы» (они требовали разрыва дипломатических отношений с РФ , прекращения торговли, национализации собственности резидентов "государства-агрессора" и репрессий против «российских агентов»).

Перемоги

Между тем тщательный разбор ситуации заставляет сомневаться в том, что Порошенко действительно потерпел поражение.

Прежде всего Порошенко удалось в принципе уговорить депутатов признать, что есть хоть какие-то причины для введения военного положения. Пограничный инцидент в территориальных водах России (причем в тех, которые считались таковыми и до 2014 года), уж явно никак не причина. В противном случае военное положение надо было вводить в августе 2016 года. Тогда тоже был пограничный инцидент со стрельбой и убитыми, причем на границе Крыма, которая считается внутренней административной.

Более того, в сессионном зале вообще не прозвучал вопрос, что там делали украинские военные корабли? Хотя вроде бы всем очевидно, что это была провокация, причем именно с украинской стороны и именно для получения соответствующего результата.

Второй важный момент — выборы не были отменены, потому что такая цель пока и не ставилась. Собственно, это стало очевидно с того момента, когда Порошенко предложил вводить ВП на два месяца, что не затрагивает сроков проведения выборов, а лишь сокращает время агитации.

Вообще задача состояла в том, чтобы оказать влияние на результаты выборов. Отменять выборы вообще никто не собирался. Если же говорить о влиянии на результаты, то перенос сроков голосования — отнюдь не единственный (и даже, пожалуй, не самый важный) способ такого влияния.

Сам по себе факт введения военного положения, как мы уже писали, убеждает радикально настроенных избирателей в решительности президента и его готовности противостоять агрессии. Это необязательно приведёт к немедленному росту рейтинга, тем более что президент продемонстрировал согласие с полумерами, но потом это сыграет свою роль.

В любом случае, как мы отмечали ранее, режим военного положения можно продлять сколько заблагорассудится. А инструменты для продления — в руках президента. Если уж депутатам хватило ума принять за чистую монету объяснения Турчинова, Муженко и Климкина, то в следующий раз они признают актом агрессии, достаточным для продления военного положения, сдувшееся колесо президентского лимузина…

Третий момент — похоже, что Порошенко банальным образом обманул депутатов.

Во-первых, в опубликованном «Правительственным курьером» тексте указа обозначено, что военное положение вводится на два месяца. Возможно, это, конечно, ошибка — старые кадры поувольняли, новые понабирали на Майдане…

Во-вторых, заявление президента с трибуны о том, что режим военного положения начнет работать только в случае полномасштабного вторжения со стороны России, не стоит… ничего не стоит. Полномасштабное отторжение трех областей от основной Украины произошло в соответствии со всеми официальными заявлениями еще в 2014 году, но тогда военное положение не вводилось ни Порошенко, ни его предшественниками. А если уж режим вводится, то он будет работать.

В-третьих, больше всего депутаты возмущались предполагаемым несоблюдением прав и свобод граждан Украины. Так вот, повозмущавшись, за эту норму они проголосовали.

Кстати, часть экспертов полагает, что норма прописана таким образом, что ограничения прав не привязаны к конкретным территориям и, таким образом, де-факто могут вводиться на всей территории страны, что очень удобно в смысле предвыборной агитации. Суждение спорное, но вот на территории Донбасса военное положение вообще не вводилось, а реально в рамках так называемой АТО там можно было вытворять почти все что угодно. Так что прецедент есть.

Самое важное же сформулировала пользовательница «Фейсбука» под ником «Виктория Форт»:

«Когда я слышу: «Не паникуйте!» или «План Порошенко провалился», начинаю сомневаться в психическом состоянии пишущих это людей. По-моему, за пять лет уже надо было понять, что мы живём в Зазеркалье, и следует делать всё наоборот. Пеця открыл окно, которое может превратиться со временем в дверь, так же, как «закончим АТО за месяц» затянулось на годы».

Методические замечания

Давно надо было бы привыкнуть к тому, что Пётр Алексеевич Порошенко не склонен к резким движениями и радикальным решениям, зато отличается редким упорством в достижении своих целей.

Судите сами — заняв пост президента в условиях ограниченных (по сравнению с базовой версией Конституции) административных полномочий, он на протяжении четырех лет ухитрился, не меняя соответствующие разделы Конституции, создать систему, в которой, по мнению большинства наблюдателей, он имеет больше реальной власти, чем было, допустим, у Леонида Кучмы . Например, второй президент не мог назначить главу областной администрации без согласования с региональными элитами (хотя такие идеи у него возникали), а вот пятый президент может.

Как президент действует на практике, можем наблюдать на примере борьбы Порошенко с Коломойским.

Осенью 2014 года днепропетровский олигарх был фактически соправителем Украины, в администрации которого формировались команды управленцев для десятка самых интересных с финансовой точки зрения областей, а его возможности были подперты вполне реальной военной силой (причем не только добробатами, но и прикормленными армейскими частями).

Прямое выступление против него было чревато новой вспышкой боевых действий (и это после серии масштабных поражений на восточном фронте) с непредсказуемым результатом.

Порошенко не пытался арестовать Коломойского и разоружить подконтрольные ему вооруженные формирования вроде батальона «Азов». Нет, все делалось постепенно и аккуратно.

Когда ресурсов самого президента не хватало, Порошенко прибегал к помощи Запада. Так, отставка Коломойского с губернаторского поста стала возможной после звонка олигарха послу США. А вот ставленник Коломойского Игорь Палица год сидел в губернаторском кресле в Одессе, которое он освободил не просто так, а чтобы впустить на него экс-президента Грузии Михаила Саакашвили . Мы не знаем точно, какие задачи Коломойский ставил перед Палицей, но, похоже, он там ничего особенного не достиг.

Подконтрольные группе «Приват» вооруженные формирования были постепенно поставлены под контроль армейского командования и МВД . Своей добровольческой индивидуальности они не утратили, но к Коломойскому никакого отношения уже не имеют.

Удалось внести раскол и в само окружение Коломойского, оторвав от него группу Геннадия Корбана и Бориса Филатова (тут, правда, не все однозначно — эти люди изначально были независимы от Коломойского, и у них было много причин для конфликтов с ним).

Со временем дело дошло и до активов самой группы «Приват». Вплоть до национализации Приватбанка. Большинство экспертов считали, что тут имел место элемент сговора, поскольку состояние банка было отнюдь не блестящим, и произошла, скорее, национализация убытков. Однако факт остаётся фактом — влияние Коломойского после национализации банка резко сократилось, а сам он до сих пор занят тем, что отбивается от исков новой администрации банка.

Таким образом, Порошенко постепенно, на протяжении двух лет, добился обнуления политического капитала Коломойского и выдавил его за пределы Украины. Политическое влияние у олигарха все еще остается, но его весомость снизилась в разы. И это только один пример последовательной, планомерной политики президента Украины. А есть еще Арсен Аваков Арсений Яценюк , некогда весьма влиятельные и всесильные политики (ау, где они?), Саакашвили, успешно и безнадежно для Михи выдавленный из страны со всей своей командой грузинских реформаторов. И, наконец, самое большое, вернее масштабное достижение Порошенко — невыполнение минских соглашений. Соглашения есть, выполнение политическая часть их сабатируется Порошенко и его режимом, а обвиняют в этом ЕС и США — Россию. И скажите после этого, что Порошенко — неуспешный политический менеджер…

Но есть одна зрада, вернее даже не зрада, а свойство, которое Порошенко никогда непозволит стать великим. Успешный политический менеджер действует всегда либо в личных интересах, либо в интересах своей компании. А государственный деятель в интересах государства и народа. Так вот будучи успешным менеджером, Порошенко никогда не дотянется до государственного деятеля.

Сейчас, разумеется, ситуация другая — у Порошенко нет до выборов ни двух, ни четырех лет для проведения нового последовательного курса. Но можно не сомневаться, что у него нет и не было плана действий, предполагающего отмену выборов по причине военного положения. Скорее, военное положение нужно для более частных целей — давления на оппозицию и заранее висящего на стене ружья на случай, если что-то пойдёт не так…