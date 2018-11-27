Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, в связи с чем было принято решение о введении военного положения.
«Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».
Ранее в Генштабе ВСУ заявили об отсутствии планов вести наступательные действия после инцидента в Керченском проливе.
Военное положение вводится на Украине на 30 дней.
Данные меры приняты после того, как 25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.