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Порошенко пытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о попытках переговорить с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.
«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа», — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.
По словам украинского президента, ему пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным «с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей».
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже прокомментировал заявление Порошенко, заявив, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».
Телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на вторник. По сообщению пресс-службы российского президента, Путин «дал оценку провокационным действиям украинской стороны», выразил озабоченность решением об объявлении военного положения на Украине и попросил Берлин удержать Киев от необдуманных шагов.
Комментарии82
Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Украина , Видео , В мире , Политика
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