Порошенко пытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе

«Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа», — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

По словам украинского президента, ему пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным «с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже прокомментировал заявление Порошенко, заявив, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».

Телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на вторник. По сообщению пресс-службы российского президента, Путин «дал оценку провокационным действиям украинской стороны», выразил озабоченность решением об объявлении военного положения на Украине и попросил Берлин удержать Киев от необдуманных шагов.