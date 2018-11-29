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Константинополь не сумел назначить дату объединительного собора на Украине 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, который проходил с 27 по 29 ноября. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
По итогам синода журналистам был передан пресс-релиз Вселенского патриархата, в котором говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви".
Получить комментарий патриархата, по каким причинам не была объявлена дата объединительного собора, на данный момент не удалось. Ранее пресс-служба Фанара утверждала, что на синоде будет названа точная дата.
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ИТАР-ТАСС , Украина , В мире , Конфликты , Политика , Стамбул
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