Константинополь не сумел назначить дату объединительного собора на Украине

Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле , который проходил с 27 по 29 ноября. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам синода журналистам был передан пресс-релиз Вселенского патриархата, в котором говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был "подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви".

Получить комментарий патриархата, по каким причинам не была объявлена дата объединительного собора, на данный момент не удалось. Ранее пресс-служба Фанара утверждала, что на синоде будет названа точная дата.