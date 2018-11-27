Зачем Россия допускает уход Порошенко 

Введение военного положения на Украине эксперты восприняли по-разному. С одной стороны, президент Пётр Порошенко вроде получил необходимый медийный фон для мобилизации общества и подавления оппозиции, а также вывел обсуждение вопроса из плоскости переноса выборов в плоскость «российской провокации». С другой — позиция президента не выглядит сильной на фоне балаганного и одновременно половинчатого процесса утверждения Верховной Радой его указа — военное положение введено лишь частично и со снижением продолжительности периода до 30-ти суток. В то же время, военное положение открывает ящик Пандоры — в новых политических условиях президентское кресло может занять кто угодно. На этом фоне Москва впервые публично допустила сценарий новой смены власти на Украине.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в неожиданном ключе прокомментировал указ Петра Порошенко о введении военного положения,. «Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти, а они, как известно, в нынешних условиях невелики», — заявил Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
26 ноября президент Украины постановил ввести военное положение в областях страны, которым «угрожает российская агрессия». В пояснительной записке к принятому депутатами Верховной Рады законопроекту говорится, что военное положение в течение 30-ти дней будет действовать в Донецкой, Луганской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях. Особый режим введён с 26 ноября по 26 декабря, уточняется в документе. Несмотря на то, что военное положение было объявлено на 30 суток, а не на 60, как ожидалось, что не предполагает перенос срока намеченных на 31 марта 2019 года президентских выборов, эксперты увидели в указе Порошенко попрание свободы: в регионах, где введён особый режим, фактически вводится цензура, собраний и передвижения граждан. В то же время, отмечает издание «Страна.ua», украинский президент, сократив сроки военного положения и отказавшись от переноса президентских выборов, пошёл таким образом на политические уступки внутренней оппозиции. В первую очередь — партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, поддерживаемой, по слухам, влиятельными представителями украинской бизнес-элиты. Также, по данным украинской прессы, одним из наиболее активных противников переноса президентских выборов является канцлер ФРГ Ангелы Меркель, которая увидела в политических манёврах Порошенко стремление установить на Украине диктатуру — якобы украинский президент изменил своё решение под её давлением.
Шансы на победу Петра Порошенко в президентских выборах невелики. Действующего президента, согласно последним опросам, опережает не только лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко, но и актёр-шоумен Владимир Зеленский, заявлявший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Украинские СМИ всерьёз обсуждают возможную эмиграцию Порошенко после выборов: в случае победы на них Тимошенко или какого-либо другого оппозиционного кандидата.
Москва, согласно своей устоявшейся практике, предпочитает не вмешиваться в ситуацию на Украине, отмечает News.ru директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко: «Кремль будет работать с тем президентом, которого выберет украинский народ. России придётся контактировать с любым украинским главой даже в том случае, если, к сожалению, это будет откровенный русофоб и неонацист». В то же время, указывает политолог, вводя военное положение в отдельных областях Украины, Порошенко открывает ящик Пандоры: «До этого политическая конфигурация на Украине была относительно понятна — Порошенко и его противники, которые всем известны, но военное положение создало такую ситуацию, когда на смену Порошенко может прийти абсолютно любой игрок, возникнув буквально как чёрт из табакерки». В условиях военного времени, продолжает Бондаренко, военных ценят больше, чем политиков. «Это существенно снижает шансы на победу в предвыборной гонке Юлии Тимошенко. Украина, как матриархальная страна, была бы готова избрать женщину-президента, но не готова видеть женщину в качестве верховного главнокомандующего, а тем более — в условиях военного времени». По мнению Бондаренко, в этих условиях Порошенко рискует, что кто-либо из военных в итоге займёт его кресло: «Нельзя исключать, что теперь страну возглавит профессиональный военный — поменялись правила игры».