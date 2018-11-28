В Киеве заявили о разрыве дипотношений с Россией

Украина нуждается в разрыве дипломатических отношений с Россией и введении визового режима. Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, член "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Парламентарий напомнил, что еще в начале текущего года предлагал внести правку в закон о деоккупации Донбасса о разрыве дипломатических отношений с Россией. Винник посетовал, что тогда Рада не стала этого делать, поскольку не хотела вмешиваться в деятельность исполнительной власти и что этим должно заниматься правительство.

Депутат отметил, что кроме разрыва дипотношений он и его соратники предлагали ввести визовый режим с Россией. Но и эта затея окончилась неудачей.

"Нам тоже пояснили, что вопрос визового режима — это вопрос правительства", — пожаловался Винник.

Член Верховной рады выразил уверенность, что отсутствие визового режима наносит большой вред Украине. По его словам, власти Незалежной должны знать кто и с какими целями прибывает в страну.

"Если плановая цель поездки будет существенно отличаться от декларируемой и угрожать нашей нацбезопасности, мы откажем такому гражданину в получении визы", — сказал парламентарий.

Напомним, о разрыве дипломатических отношений некоторые горячие головы в Киеве начали говорить после инцидента в Керченском проливе. В минувшее воскресенье три судна украинских ВМС вторглись в территориальные воды России, но позже были задержаны. Против моряков возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы.

В ответ украинское руководство ввело в юго-восточных регионах военное положение. Однако полностью разрывать отношения с Москвой Киев не собирается. По словам украинского лидера Петра Порошенко, его страна по-прежнему будет торговать с Россией, а также продолжит участвовать в международных соглашениях, в том числе минских.