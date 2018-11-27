Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины

«Вместо военного положения получилось гибридное», — отреагировали украинские оппозиционные политологи на результаты понедельничного заседания Верховной рады , на котором было утверждено введение военного положения (ВП). Оно действительно оказалось совсем не таким, каким его изначально видела команда Петра Порошенко, за что и заслужило эпитет «гибридным».

Чего хотел Порошенко

Разыграв спектакль с «великим морским походом» в Азовском и Черном морях и провоцируя российских пограничников на жесткие действия в отношении кораблей ВМСУ, украинский президент рассчитывал на скорую руку протащить через Раду ведение военного положения с максимальным перечнем ограничений для украинских граждан: начиная от введения цензуры в СМИ и вмешательства в личную жизнь, заканчивая отъемом имущества у юридических лиц вкупе с запретом деятельности неугодных партий и общественных организаций.

Вишенкой на «рошеновском торте» должен был стать срыв сроков проведения президентских выборов. Если бы Рада 28 ноября ввела военное положение в том варианте, которое изначально хотел украинский президент — она бы не смогла во второй половине декабря, как того требует конституция, официально назначить проведение выборов на 31 марта, и таким образом Порошенко получил бы фактически диктаторские полномочия.

Почему Порошенко постигла неудача

«Але сталося не так, як гадалося», — как говорят сами украинцы.

Стоило законопроекту Порошенко оказаться в стенах Рады — лидеры оппозиционных партий принялись его громить. Если обобщить, то все обвинения можно уместить в два тезиса: необоснованное посягательство президента на конституционные права и свободы граждан и желание президента узурпировать власть путем переноса или даже отмены выборов.

Судьба военного положения должна была решиться в 16:00 (17:00 мск), когда под куполом Верховной рады в срочном порядке собрались народные избранники. После того, как спикер парламента Андрей Парубий объявил заседание открытым — зритель увидел классическую картинку: одна часть депутатов блокирует трибуну и президиум украинского парламента, а другая часть скитается по кулуарам здания в надежде избежать неудобных вопросов от журналистов.

Ближе к 17:00 (18:00 мск) стало понятно, что взять нахрапом Раду президенту не удается: верные Олегу Ляшко Юлии Тимошенко депутаты парализовали работу президиума, из-за чего Парубий не смог начать парламентские слушания. Причем хедлайнером срывов президентского плана стала даже не Тимошенко, как это прогнозировалось экспертами, а именно лидер «Радикальной партии Украины» Ляшко, настойчиво требующий от спикера строго соблюдения регламента Верховной Рады и прямых переговоров с президентом относительно текста закона о ВП.

После того, как депутаты фракций Ляшко и Тимошенко проскандировали «Перерва! Перерва!» («Перерыв!», «Перерыв!»), Парубий согласился объявить перерыв на 10 минут, который продлился более двух часов. Так в кулуарах Верховной Рады начались торги между президентом и депутатами, которые наотрез отказались голосовать за первоначальный вариант военного положения.

В чем уступил Порошенко

Понимая неизбежность провала, Порошенко начал на глазах у изумленной публики маневрировать, а точнее отступать. Прежде всего, он согласился сократить срок ВП с 60 до 30 дней, дабы избежать обвинений в узурпации власти путем переноса выборов. Очевидно, что после консультации со своими западными партнерами Петру Алексеевичу стало ясно, что на их поддержку в этом вопросе он рассчитывать не может.

Но депутатам этого оказалось мало. Чувствуя слабость президента, они потребовали объявить ВП не на территории всей страны, а лишь в отдельных областях, и сразу жестко зафиксировать дату проведения выборов на 31 марта 2019 года.

Чтобы хоть как-то сохранить лицо, Порошенко вынужден был пойти на условия депутатов и внести поздним вечером новый указ, маскируя свое отступление под желание соблюсти демократические нормы.

В итоге Рада проголосовала за введение военного положения не по всей Украине, а только в областях, граничащих с Россией по морю или суше, а также прилегающих к Приднестровью (это Винницкая, Луганская, Николаевская, Сумская, Одесская, Харьковская, Черниговская и Херсонская, Донецкая и Запорожская области). Кроме того, какие-либо ограничения в отношении физических и юридических могут быть предприняты только в случае реальной наземной операции «страны-агрессора», что на практике трудно себе представить.

Что дальше

Сразу после голосования в Раде в соцсетях пошли слухи, будто бы Порошенко оставил себе лазейку — якобы он сможет продлевать срок действия ВП неограниченное количество раз. На самом деле даже такой возможности у него нет, согласно украинским законам. Как объяснил глава подкомитета по защите прав человека Ассоциации адвокатов Украины Елена Лешенко, «в законе вообще не предусмотрено такое понятие как: „продление военного положения“.

»То есть продлить ВП нельзя, можно только ввести его опять через ту же процедуру», — пояснила она.

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что понедельничная ситуация в Раде «сужает Порошенко поле для маневра».

«Вчера он проиграл, но сохранил лицо и, в какой-то мере, получил контроль над Юго-Восточными областями Украины, где мало электората Тимошенко и других оппонентов. Месяц он сможет там перетряхивать социально-политическую ситуацию после введения военного положения», — объяснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Медиаэксперт Анатолий Шарий и вовсе полагает, что Порошенко все-таки удалось добиться 50 процентов победы.

«Обратите внимание на области — это области так называемого «протестного электората». Порошенко не любят на Западе точно так же, как и в центре. Но Восток традиционно может забрать себе «Оппозиционный блок». И вот Порошенко получил, как минимум, месяц для работы с этими территориями», — заявил Шарий газете ВЗГЛЯД.

Руслан Бортник не исключает, что штаб Порошенко предпримет попытку представить своего шефа менее радикальным и более социальным.

«Мы видим, что его идея «Армія, Віра, Мова» (армия, вера, язык — ВЗГЛЯД) не сработала, военное положение протянуть не удалось. Остается вариант похода за голосами электората Юго-Востока, хотя осталось очень мало времени. Ключевая стратегия власти и Порошенко будет в торговле административным ресурсом — он попытается договориться с победителями следующего политического цикла, со следующим президентом в отношении иммунитета и своего места в политической системе», — заключил Бортник.

Вместе с тем директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский придерживается куда менее оптимистичной для Порошенко точки зрения. Эксперт охарактеризовал введенное на Украине военное положение как версию «суперлайт».

«Президент вчера не достиг даже 75% тех целей, которые ставил перед собой, и выставил себя «не комильфо» даже перед самой ангажированной европейской публикой», — заявил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Погребинский считает, что после того как Рада зафиксировала точную дату выборов — 31 марта 2019 года — руководителям избирательной кампании Порошенко не остается ничего другого, кроме как уповать на благосклонность Вашингтона.

«Главное для них теперь — это одобрение их действий со стороны США, которое может быть как в сильной форме, так и нет. Если одобрение будет жестким и очевидным из разряда «мы готовы на все закрыть глаза, лишь бы ты остался, ты нам нужен», тогда они пойдут «по беспределу», вплоть до закрытия телевизионных каналов и атак на Тимошенко», — предположил собеседник.

Однако данный вариант развития событий, по мнению Погребинского, маловероятен и американцы будут искать, на кого сделать ставку.

Таким образом, можно смело констатировать, что два проекта Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провала: военным диктатором всея Украины он уже точно не станет, а церковным реформатором всея Украины он пока еще не стал.