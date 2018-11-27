На Украине ограничили пропуск россиян на границе с Крымом

На пропускных пунктах Херсонской области на границе с Крымом ввели ограничения по пропуску граждан России . Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу херсонской администрации Андрея Гордеева.

По его словам, «режим ограниченного пересечения» начал действовать еще вечером 25 ноября. Андреев заявил, что ограничения касаются прохода «как туда, так и обратно».

«Укринформ» уточняет, что речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».

Гордеев отметил, что украинцев и граждан других государств пропускают через украинские КПП в обе стороны без ограничений.

После инцидента с задержанными в Керченском проливе украинскими судами в некоторых областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней. Оно будет действовать в Херсонской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях, а также во «внутренних водах акватории Азовского моря».

Президент Украины Петр Порошенко подписал два указа о военном положении. В документах идет речь об усилении охраны границы с Россией. Среди мер, которые могут применять украинские власти во время военного положения, указана высылка граждан стран, угрожающих безопасности Украины.

В МИД РФ гражданам России порекомендовали учитывать ситуацию и принимать меры предосторожности.