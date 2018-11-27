Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине ограничили пропуск россиян на границе с Крымом 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
На пропускных пунктах Херсонской области на границе с Крымом ввели ограничения по пропуску граждан России. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу херсонской администрации Андрея Гордеева.
По его словам, «режим ограниченного пересечения» начал действовать еще вечером 25 ноября. Андреев заявил, что ограничения касаются прохода «как туда, так и обратно».
«Укринформ» уточняет, что речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».
МИД обратился с предупреждением к россиянам
Гордеев отметил, что украинцев и граждан других государств пропускают через украинские КПП в обе стороны без ограничений.
После инцидента с задержанными в Керченском проливе украинскими судами в некоторых областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней. Оно будет действовать в Херсонской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях, а также во «внутренних водах акватории Азовского моря».
Президент Украины Петр Порошенко подписал два указа о военном положении. В документах идет речь об усилении охраны границы с Россией. Среди мер, которые могут применять украинские власти во время военного положения, указана высылка граждан стран, угрожающих безопасности Украины.
В МИД РФ гражданам России порекомендовали учитывать ситуацию и принимать меры предосторожности.
Комментарии153
Петр Порошенко , МИД , Укринформ , Украина , Видео , В мире , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отменила указ о военном положении128
МИД обратился с предупреждением к россиянам558
Песков анонсировал важное заявление Путина775
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет15
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент388
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение