Савченко оперируют в одной из киевских больниц

"Операция началась где-то с 10.00 (11.00 мск). Мы сейчас ждем здесь… Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании" (больница в Киеве — ред.), и все сошлись на том, что оперировать нужно", — приводит слова Веры Савченко интернет-издание "Украинская правда".

По словам сестры депутата, после операции Надежду намерены сразу же доставить в СИЗО . "После операции… В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", — написала Вера Савченко на странице в Facebook.

Надежда Савченко ранее заявила, что у нее воспалилась старая армейская травма колена и ей необходимы две операции.

Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной Савченко до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.