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Савченко оперируют в одной из киевских больниц 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, оперируют в одной из киевских больниц, сообщила во вторник ее сестра Вера Савченко.
"Операция началась где-то с 10.00 (11.00 мск). Мы сейчас ждем здесь… Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании" (больница в Киеве — ред.), и все сошлись на том, что оперировать нужно", — приводит слова Веры Савченко интернет-издание "Украинская правда".
По словам сестры депутата, после операции Надежду намерены сразу же доставить в СИЗО. "После операции… В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", — написала Вера Савченко на странице в Facebook.
Надежда Савченко ранее заявила, что у нее воспалилась старая армейская травма колена и ей необходимы две операции.
Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной Савченко до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Комментарии4
Антон Волошин , Надежда Савченко , Вера Савченко , Игорь Корнелюк , ФСИН , Верховная Рада , ВГТРК , Украинская правда , Украина , В мире
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