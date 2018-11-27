Версии (Украина): война войной, а газовый транзит по расписанию?

Даже если России «впаяют» новые санкции за Азов , на строительство газопроводов в обход Украины это не повлияет. А что касается транзита через Украину в Европу, у Запада совершенно другой план в этом вопросе. И в этих планах Украина фигурирует как территория, а не как сторона, с которой заключают договор.

Ну вот и дождалась нация своего «счастья». Корабли, Керченский пролив, военное положение. Жечь шины под Ужгородской ОГА и блокировать границу «евробляхами» теперь нельзя. Да и авто могут конфисковать. Хоть на «бляхах», хоть без них. Писать обо всем этом тоже нельзя. Поэтому у меня сугубо хозяйственный вопрос: как там будет с транзитом российского газа? Сейчас и после финиша договора в 2019 году. Мы будем требовать сохранить транзит в Европу? Хотя кто нас спрашивать будет…

Буквально накануне столкновений в Азовском море произошло событие, на которое мало кто из читателей обратил внимание: крупнейшее в мире судно — трубоукладчик Pioneering Spirit (под мальтийским флагом) завершил укладку морской части «Турецкого потока» в Черном море и в ночь с 21 на 22 ноября выдвинулся в Балтийское море на помощь строителям «Северного потока — 2» и своему «коллеге» трубоукладчику Castoro.

Вопреки прогнозам, что гигант застрянет в узком горлышке Босфора, судно на глазах изумленных стамбульцев успешно миновало пролив, за сутки прошло Мраморное море и (внимание!) охраняемый американскими кораблями пролив Дарданеллы. Сейчас оно пересекает Эгейское море.

Присоединиться к строительству «Северного потока — 2» Pioneering Spirit должен 2 декабря. Учитывая, что за 1,5 года с небольшими перерывами он сварил и уложил почти 2 тысячи км труб двух ниток газопровода «Турецкий поток» в Черном море, строительство «Северного потока — 2» пойдет веселее и, вполне возможно, опережающими график темпами. Сказанное означает, что строительство сразу двух газопроводов в обход Украины вышло на финишную прямую.

Удивительно, почему наш стратегический союзник — Соединенные Штаты , которые много раз заявляли о неприемлемости сооружения газопровода «Северный поток — 2», не заблокировал трубоукладчик в Дарданеллах. Хотя для этого им не пришлось бы даже открывать огонь или брать гиганта на абордаж. Вот это была бы реальная помощь Украине в «полувойне» с РФ. А так сплошные бла-бла и тыкание нас носом в коррупцию.

Не случайно пресс-служба кабинета министров внезапно и на первый взгляд не к месту разразилась заявлением от 22 ноября с цитатой премьер-министра о том, что газотранспортная система Украины мощностью 146 миллиардов кубометров газа в год была построена для транзита российского газа в Европу. Поэтому мы воспринимаем Северный поток — 2 следующим образом: «Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы…». Нервы сдали у Владимира Гройсмана смотреть, как «союзнички» множат нас на ноль.

И я его понимаю: в газовой сфере глобальный заговор супердержав против нашей матери-Украины. Говорят одно, а делают совсем другое. Обещают помочь с обузданием трубопроводной экспансии агрессора в Европу в обход Украины. А что на самом деле?

На самом деле уже и «Турецкий поток» кладут по маршруту ранее замороженного «Южного потока». Газ пустят в Болгарию и Сербию в 2020 году, в Венгрию и Словакию в 2021-м. Операторы Венгрии, Словакии и Австрии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет и купили наперед около 5 миллиардов кубометров газа.

О «Северном потоке — 2» я молчу. Pioneering Spirit на подходе. Даже если русским спаяют новые санкции за Азов, на ход строительства это не повлияет. А как же транзит через Украину в Европу? Наши прекрасные, хотя и ржавые трубы? Распилить и пустить на танки?

Ша! Заканчиваем истерику. У Запада совершенно другой план в отношении транзита российского газа через Украину. И в этих планах мы фигурируем как территория, а не сторона договоренностей. Ну, то есть мячик на футбольном поле, которым играют две команды.

Есть информация, что после истечения срока контракта Газпрома Нафтогазом в 2019 году новый между ними заключаться не будет. А будет совершенно другой договор — между европейскими потребителями и Газпромом о покупке ими российского газа на границе Украины с Россией (а не Украины с Европой — почувствуйте разницу).

Это означает, что вопрос транзита будет предметом договоренностей Украины с ее европейскими партнерами и кредиторами, а не с монополистом Газпромом. И тут особо не повыпендриваешься.

Это Газпрому наш Антимонопольный комитет может впаять штраф за злоупотребление монопольным положением при транзите через Украину на более 85 миллиардов гривен. А затем насчитать с пеней аж 172 миллиардов гривен (около 6,4 миллиарда долларов). За что? Да вот — за транзит. Хотя другого транзитера в отечественных трубах быть не может в принципе. Наказывать таким образом Ruhrgas или Gaz de France, а потом просить у Европы кредиты «якось невдобно».

А если будет какой-то суд, то решится ли Нафтогаз просто взять и зачислить в счет погашение пени за невыполнение решения Стокгольмского арбитража (до сих пор не вступившего в силу) те деньги, которые европейский транзитер переплатил за услуги? Взять да изъять, как сделали с 22 миллионами долларов из тех денег, которые заплатил Газпром.

Спорим, такого не будет! А вот что будет, так это снижение тарифов на транзит газа через Украину. Сейчас они гораздо выше, чем в «Северном потоке». А с вводом в эксплуатацию новых трубопроводов и вовсе будут неконкурентоспособными. Так что придется уступать иностранным партнерам — снижать цены.

Впрочем, этот вопрос будет уже заботой не НАК «Нафтогаз Украины», а нового субъекта хозяйствования — предприятия «Магистральные газопроводы Украины» ( МГУ ), куда НАК передает отечественную газотранспортную систему для дальнейшей продажи американцам или европейцам.

Мы много об этом писали, и в частности в статье «Анбандлинг поневоле: Нафтогаз — трейдер, Запад заберет ГТС»: о том, что наши трубы — уже фактически не наши. Точнее, наши только наполовину.

Не удивительно, что, когда посол в Германии Андрей Мельник предложил закрепить роль Украины в транзите газа в Европу специальным соглашением, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев только ухмыльнулся. И разъяснил дипломату через свой Твиттер, что для сохранения Украиной транзита газа необходимо одно — «привлечь иностранного партнера к участию в управлении газотранспортной системой». Так что анбандлинг (расчленение Нафтогаза) — наше все.

Пока Запад будет делать «это» с украинской ГТС, власть может немного повоевать. То ли с Россией, то ли с собственным народом. В Азовском море, в соцсетях, на политическом фронте. Повылавливать инакомыслящих. Закрыть рот тем, кто что-то лепечет о мире. Какой, к черту, мир, если наши корабли атакованы?!

Мира в таких условиях быть не может. А газовый транзит может. Особенно после того, как ГТС юридически перейдет иностранцам. Вы там воюйте, воюйте, не отвлекайтесь, а мы тут немного прокачаем. По сниженным транзитным тарифам…

Версии, Украина