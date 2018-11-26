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Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе 

Газета.Ru 40 минут назад
Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации, передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.
Он отметил, что намеренно запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции.
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«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что (действия. «Газета.ru») носят провокационный характер», — сказал Лесовой.
Украинский военный подчеркнул, что что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.
Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.
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Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Украина , Армия , Видео , Войска
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