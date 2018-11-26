Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе

Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России , признался во время допроса в провокации, передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.

Он отметил, что намеренно запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что (действия. «Газета.ru») носят провокационный характер», — сказал Лесовой.

Украинский военный подчеркнул, что что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.