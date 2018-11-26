Украинский военный признал провокацию в Керченском проливе

Один из задержанных во время столкновения в Керченском проливе украинских военнослужащих признал факт провокации, передает РИА «Новости»

Капитан третьего ранга Владимир Лесовой в ходе допроса признался, что украинские военные моряки намеренно игнорировали запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что (действия) носят провокационный характер», — сказал Лесовой на допросе, видеозапись которого обнародовала ФСБ.

Капитан добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.