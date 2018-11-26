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Украинский военный признал провокацию в Керченском проливе 

Рамблер 11 часов назад
Один из задержанных во время столкновения в Керченском проливе украинских военнослужащих признал факт провокации, передает РИА «Новости».
Капитан третьего ранга Владимир Лесовой в ходе допроса признался, что украинские военные моряки намеренно игнорировали запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции.
«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что (действия) носят провокационный характер», — сказал Лесовой на допросе, видеозапись которого обнародовала ФСБ.
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам
Капитан добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
Согласно заявлению ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране.
Комментарии1086
Петр Порошенко , ФСБ , РИА Новости , Украина , Армия , Видео , Войска
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