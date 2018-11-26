В Раде не дали выступить Порошенко по ситуации в Азове

Ряд фракций Верховной рады заблокировали трибуну и не дали президенту Украины высказаться по вопросу введения военного положения в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы фракции «Блок Петра Порошено» Сергея Березенко.

«Ряд фракций решили заблокировать трибуну, даже не дали президенту высказаться о том, что же именно происходит в Азовском море, какие вызовы военной агрессии стоят перед нашим государством», — сказал он.

Березенко выразил надежду, что ситуация разрешится, «а если нет — это позиция отдельных фракций Верховной Рады, которые блокируют трибуну».

Березенко добавил, что эти действия он расценивает как отказ рассматривать вопрос о военном положении.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о вводе военного положения в стране сроком на 60 дней с 28 ноября из-за обострения ситуации в Керченском проливе. Теперь указ должен быть одобрен в Верховной раде. Уже после подписания указа Порошенко заявил, что рекомендовал парламенту одобрить введение военного положения сроком на 30 дней, чтобы не срывать избирательную кампанию в стране.