Почему Порошенко может позволить себе всё

Мы без конца ругаем Петра Порошенко , и, разумеется, за дело. И все же стоит спросить, почему украинское общество терпеливо сносит абсолютно все, что делает с ним нынешняя власть?

Случай с введением военного положения, с помощью которого президент бесхитростно пытается расширить свои полномочия, одновременно растягивая их срок, наглядно продемонстрировал это парализующее бессилие перед политическим произволом Банковой. Многие люди — в том числе активные сторонники Майдана, которых нельзя назвать «совками» и «ватой», — прекрасно понимают, что на самом деле стоит за внезапным решением Порошенко на фоне катастрофического падения его электорального рейтинга. Ведь социология не оставляла действующему главе государства никаких шансов — согласно всем текущим опросам, он даже не мог серьезно рассчитывать на выход во второй тур. И в этих условиях Петр Алексеевич разумно решил установить собственные правила игры, сыграв вместо шахмат в «Чапаева» на сломанной шахматной доске украинской политики.

Конечно, президент обещает не допустить переноса выборов — однако власти не верят, и сама возможность оттянуть дату голосования шокирует украинцев, которые мечтали поскорее избавиться на них от непопулярной или скорее даже обрыдлой власти. Однако Порошенко совершенно не переживает по поводу реакции недовольных граждан, не опасаясь, что они выйдут протестовать на улицы и разожгут костры на майданах. То же касается формально существующей оппозиции: дело идет к тому, что Тимошенко, Садовый и Ляшко, сцепив зубы, поддержат воинственную инициативу власти, прекрасно понимая, что она выгодна одному Порошенко, который стремится не мытьем, так катаньем сохранить свои полномочия на еще один президентский срок.

Всем ясно, что месячник военного режима могут продлить. Между тем, ведение военного положения в любом случае предоставляет президенту огромные полномочия и решает весь комплекс проблем, который стоит сейчас перед властью, поскольку в этот период запрещена организация забастовок, массовых собраний и акций протеста. Это позволит заткнуть рот замерзающим людям, разогнать протестующих у западных границ «евробляхеров» и легализовать политическую цензуру, уничтожая оппозиционные телеканалы и блокируя крамольные сайты. На текущей неделе в стране вновь повысят тарифы на тепло для населения на 15,9%-19,8%, но протестовать против этого отныне будет нельзя. Критика власти становится государственным преступлением, а с недовольными можно будет делать все что угодно под предлогом суровых законов военного времени.

Чем же вызвана эта пассивность, которая полностью развязывает руки Петру Порошенко? Дело в том, что пятилетка после победы Майдана привела к полной девальвации человеческого достоинства украинцев, хотя в прежние времена они достаточно активно боролись за свои социальные, гражданские и политические права. Политические преследования и националистическая пропаганда деморализовали шокированное кризисом общество. Ведь любое выступление против власти сразу же объявляется происками страны-агрессора со всеми вытекающими последствиями для его организаторов и участников. Президент заботливо поддерживает разогретый костер национализма, превратив эту идеологию в эффективный инструмент управления и контроля. Приватизированные правительством СМИ постоянно поддерживают украинцев в тонусе патриотической истерии, и это загоняет противников Порошенко в ловушку, ведь если его конкуренты выступят против военного положения, их тут же начнут клеймить как пособников Путина и Кремля.

Власть прекрасно знает, что Украина находится в ее загребущих лапах. Каждое повышение тарифов, каждая антисоциальная реформа, которую продавливал через парламент Кабмин, были своеобразным тестом на болевой порог украинских граждан. И то, что общество терпеливо переносило беззаконие и поборы, давало понять, что Порошенко может позволить себе сейчас практически все. В пользу этого утверждения говорит даже недавний комичный скандал с пропрезидентским блогером Карлом Волохом , заявившим о том, что коррупция нужна Порощенко для борьбы с российской агрессией. Ведь украинцы молчаливо проглотили эти глумливые слова, которые де-факто узаконили казнокрадство и воровство, объясняя их благой патриотической целью.

Научившись управлять страной с помощью войны, украинские политики на полном серьезе рассчитывают править ей вечно или, по крайней мере, как можно дольше. Порошенко, Парубий, Аваков, Турчинов — все эти заклятые друзья прекрасно знают, что сидят в одной лодке, и боятся вместе пойти ко дну, стараясь удержать власть любой возможной и невозможной ценой. Военное положение представляется для этого идеальным выходом. При большом желании его можно продлевать бесконечно долго, потому что власти всегда могут так же легко организовать еще один инцидент в злополучном Керченском проливе или на любом другом участке украино-российской границы. А украинцы постепенно привыкнут к новому ограничению их конституционных прав, ведь за эти пять лет им пришлось смириться с массой вещей, которые казались еще вчера совершенно недопустимыми.

А это значит, что со временем власть может пойти еще дальше — к примеру, можно не сомневаться, что если президент вдруг потребует завтра отменить мораторий на смертную казнь, чтобы казнить предателей и шпионов, патриотическая часть общественности воспримет это предложение на "ура". А националистические фракции без труда проведут соответствующее решение через парламент вместе с ограничением прав для жителей неблагонадежных регионов и полноценными массовыми репрессиями против политически нелояльных граждан. Сегодня это кажется невозможным, но пять лет назад люди точно так же не верили в возможность войны с авиаударами и обстрелами своих городов.

«Я думаю, что сейчас власть смотрит на реакцию общества, на сам факт возможности введения военного положения. Это классическое использование окна Овертона, когда постепенно будут изменяться изначальные условия. Сейчас нам говорят, что ограничений гражданских свобод не будет, но, зная, какой у власти послужной список нереализованных обещаний, я бы не стал этому доверять… На Донбассе могут быть отменены выборы, и снова окажется, что сотни тысяч, если не миллионы украинцев, как уже было в 2015-м, да и в 2014 тоже, будут лишены возможности принять участие в демократическом процессе выборов», — говорит об этом бывший дончанин Энрике Менендес.

Таким образом, даже временный переход к военному положению в любом случае будет означать новый уровень сползания к режиму с многочисленными признаками полноценной военной диктатуры, хотя еще пять лет назад многие откровенно посмеивались над непривычным испанским словечком «хунта». В этой ситуации все зависит от реакции украинского общества. Чтобы спасти страну, украинцы должны вернуть себе выхолощенное национализмом достоинство, чтобы, наконец, дать по рукам зарвавшейся власти. Равнодушие, пассивность и страх могут обойтись жителям страны еще дороже, чем раньше, обрекая Украину на годы узаконенного бесправия. Не говорите, что вас не предупреждали.