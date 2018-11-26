Версии (Украина): бытовые аспекты «военного стану»

«Версий». Миллионам украинцев предстоит пережить увлекательный опыт, связанный с введением военного положения. Возникает множество вопросов: как жить в случае введения долгожданного «стану». И первый вопрос: сколько водки брать?.. В таком саркастическом ключе описывает сложившуюся на Украине кризисную ситуацию из-за провокации ВМС Украины на Азовском море обозреватель

Миллионам украинцев предстоит пережить интересный и увлекательный опыт, связанный с предстоящим введением военного положения. Возникает множество любопытных вопросов относительно того, как жить в случае введения долгожданного «стану». Очень многое зависит от Рады, которая должна собраться на чрезвычайное заседание. Спикер Парубий вчера лично обзванивал лидеров фракций и возбужденно описывал перипетии воскресного морского сражения на Азове

Пока не все народные избранники прониклись важностью момента. Отдельные уроды находятся в загранкомандировках, другие отдыхают. А тут страна в опасности! Не факт, что раздуплятся сегодня. Но мы не теряем надежды. Первый вопрос, который у всех возникает: сколько водки брать? Гарант предложил ввести на два месяца. То есть надо растянуть до конца января. Безусловно, водка подорожает, и будут введены разнообразные запреты на продажу и чрезмерное употребление. И так уже под этим делом некоторые несознательные агенты Кремля позволяют себе оскорблять честь и достоинство высшего командного состава нации. Даже трудно представить, что произойдет после введения.

Короче, затариваться надо основательно. Есть вариант, что Рада голоснет за тридцать дней и не во всех областях. Тогда, естественно, надо покупать меньше. Но лучше, конечно, подстраховаться, поскольку, чувствую, провокации со стороны агрессора пойдут косяком. О соли и спичках даже не упоминаю. Это все представления прошлого века. У нас же сегодня гиперлуп, 4G-интернет и 3D-принтеры. Поэтому волноваться вообще нечего, на «Али-экспрессе» все есть. Призываю всех сохранять спокойствие и ждать объединительного съезда нашей единственно правильной автокефальной церкви в декабре. Думаю, Варфоломею стоит уже благословить введение военного положения, поскольку это отвечает духу и чаяниям практически всех патриотов. В законе ничего не сказано насчет предоставления томоса, поэтому данное мероприятие, безусловно, состоится. Плюс три бутылки «Кагора». Если Новый год встречать в состоянии острого военного положения, то фейерверки можно не покупать. Сочтут провокацией. И оливье под вопросом, ведь что написано на всех бигбордах главкома? «Геть от Москвы».

Кстати, в свете предстоящих увлекательных событий наглядная агитация Петра Алексеевича заиграла новыми красками и смыслами. Складывается такое впечатление, что ВП (военное положение) является элементом его кампании. Когда все представители пятой колонны Кремля окажутся в нужных местах, главком выиграет выборы в первом туре. Плюс еще ящик, чтобы отметить.

Многие спрашивают: что будет с интернетом? Можно ли будет скачивать сериалы и нормальный музон? Сколько гигов будут давать в одни руки при введении ВП? Станут ли военные администрации, которые возьмут власть в свои руки, выдавать талоны на интернет? Надо ли регистрировать в Минстеце свои аккаунты в Фейсбуке? Хочу сразу всех успокоить: причин для паники нет вообще. Рекомендую на время потереть все двусмысленные посты и запостить побольше котиков в ленту. И обязательно сходите на страничку главкома, чтобы лайкнуть его пост о немедленном освобождении украинских моряков. Лайк надо заскринить, распечатать на струйном принтере и носить с собой в прозрачном файлике. Можно ли заходить в интернет после начала действия комендантского часа? Можно. Но лучше это делать с чужого компа. Так надежнее.

Мы все, конечно же, долго ждали введения военного положения. Однако сам момент подошел как-то неожиданно. Ничего страшного. Помните: когда вас останавливает патруль в сопровождении двух собак, всегда показывайте файлик с лайком поста гаранта. Возможно, не поможет, но будет прикольно.

Как продемонстрировать свое лояльное отношение к положению, в котором мы все оказались? Рекомендую чаще кричать СУГС, даже если четкого повода для этого нет. Ни в коем случае не пользуйтесь VPN, поскольку это может вызвать ненужные подозрения. И главное: требуйте от военкомата записать вас в резерв подводников. Это сегодня крайне востребованная и нужная профессия. От палева в виде «евроблях», истории поисков в «Гугле» надо, конечно же, избавиться. Запасаться продуктами первой необходимости нет нужды. Более чем уверен: хамон из маркетов не исчезнет.

Настраивайтесь на позитив. Главное то, что исчезнет головняк, связанный с необходимостью делать выбор между различными кандидатами в президенты. Многих это раздражало, вызывало смутные половые ассоциации. Теперь все кристально ясно. Скоро надо будет рыть окопы в качестве воинской повинности. Дело нужное и очень полезное. Автоматически решится огромное количество проблем. Уже нет никакого смысла спрашивать, когда будут горячая вода или отопление. Мы с вами взрослые люди и понимаем: когда кровавые корабли ФСБ топят наши мирные бронекатера, тут уже не до коммунальных проблем. Я даже не стану спрашивать, когда починят проводной телефон. Еще летом, когда исчезла горячая вода (видимо, она что-то чувствовала), агенты Кремля выкрали телефонный кабель. Агентов до сих пор ищут, а телефон не работает. Теперь я понимаю: это и к лучшему. Никто не уличит в связи с сепаратистами.

Наша жизнь изменится к лучшему. По улицам станут курсировать бронетранспортеры, везде порядок и относительная чистота. Единственное, что меня смущает — какой-то половинчатый характер положения. Главком сказал: «Мы ни с кем воевать не собираемся». Вот с данным положением абсолютно не согласен. У меня еще ночью созрел план нанесения удара из акватории Бердянска в район Таганрога. Там наши катера делают хитрый маневр и выходят прямо к устью Москва-реки. Все должно получиться. Однако с Генштабом связаться не получилось, а дежурный «Водоканала», к которому удалось дозвониться, разразился матерной тирадой.