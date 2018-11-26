Кому на самом деле выгоден инцидент в Керченском проливе

Александр Охрименко. Инцидент у Керченского пролива пришелся как нельзя ко времени для президента Петро Порошенко, которому 31 марта предстоит идти на перевыборы, считает президент киевского Аналитического центра Украины

Ситуация складывается для Порошенко настолько благоприятной в политическом смысле и настолько неблагоприятной для его оппонентов, что украинские наблюдатели почти единодушно заподозрили, что инцидент был подстроен нарочно, причем Москва отлично понимает истинную цель «прорыва» украинских кораблей через Керченский пролив, — сказал он «Ридусу».

«Технология» подобной игры состоит в том, что по украинскому закону введение военного положения автоматически замораживает предвыборную кампанию: должно пройти не менее ста дней после его отмены, чтобы любые политические процессы могли возобновиться.

При этом для Порошенко ситуация складывается фактически беспроигрышная, убежден политолог.

В понедельник Верховная Рада должна выразить свое отношение к указу президента о введении военного положения. Что пропрезидентские фракции его поддержат, это не подлежит сомнению. Но дело-то в том, что и оппозиция — в первую очередь в лице блока Юлии Тимошенко — не может проголосовать против. Потому что как бы они ни аргументировали свое «против», выглядеть это будет как потакание агрессору, чтобы не сказать коллаборационизмом, — говорит Охрименко.

Он обращает внимание на то, что военное положение на Украине не объявлялось даже когда велись настоящие бои — в Донецке Иловайске или когда Россия вводила «зеленых человечков» в Крым

Инцидент в Азовском море по чисто военному значению близок к нулю. Именно это и заставляет подозревать, что Москва в данном случае сыграла с Киевом в поддавки. Ведь оттого, что три маленьких катера, почти не вооруженных, прошли бы из Азова в Черное море, абсолютно никакой угрозы безопасности России не возникло бы. То есть либо сознательно, либо по просчету, но в Кремле сыграли на руку нынешнему президенту Украины, — говорит киевский политолог.

Решение же подыграть нынешнему президенту Украины (ежели таковое в самом деле имело место) в Москве может быть связано с тем, что при всех своих «недостатках» Порошенко уже так или иначе сработался с Кремлем, и там знают, чего можно ожидать от украинского «коллеги» и каковы пределы его возможностей.

А в случае прихода к власти нового лидера всю работу придется налаживать с нуля, и еще не факт, что та же Тимошенко окажется более удобной для России, — считает эксперт.

Что военное положение на Украине будет введено, сомнений практически нет, но рамки военного положения могут быть самыми широкими, говорит директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев

По закону о военном положении предусматривается очень большой список мер по его обеспечению: там упомянуто и ограничение гражданских свобод, и призыв резервистов, и даже конфискация имущества «двойного назначения» у граждан. И это право Верховной Рады решать, какие именно пункты будут введены, — сказал он «Ридусу».

Скорее всего, однако, дело ограничится преимущественно политическими декларациями, полагает эксперт, ссылаясь на предыдущий опыт инцидентов, схожих с воскресным.

Это ведь далеко не первый раз, когда Россия задерживает украинские суда. Разница лишь в том, что в те разы это были суда рыболовецкие, а на тот раз — военные. Именно этот факт в Киеве и используют как предлог для объявления военного положения, — говорит Ермолаев.

По его словам, главным последствием нынешнего инцидента может стать денонсация Украиной договора с Россией о правовом статусе Азовского моря от 2003 года.

Дело в том, что после аннексии Крыма Россией этот договор потерял смысл, ведь он базируется совсем на иной геополитической конфигурации, чем та, что сложилась де-факто после 2014 года. Украина, когда ее корабли оказываются в акваториях, которые Россия считает своими, ссылается на этот договор. Россия же указывает на фактическое положение вещей — при том, что это положение с точки зрения международного морского права нелегитимно, — говорит политолог.

Дальнейшее развитие событий кардинально зависит оттого, на какой именно территории и в каком объеме Верховная Рада введет военное положение, говорит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (Москва) Денис Денисов

Статус Азовского моря в настоящее время очень похож на статусы множества других спорных территорий и акваторий. Возьмите, для пример, Южно-Китайское море, или Фолклендские острова, или ряд греко-турецких споров в Эгейском море, и т. д., — напомнил он.

Поскольку соглашение, которое признается лишь одной из сторон, но не признается второй — это юридический нонсенс, то российско-украинский «Азовский» договор от 2003 года уже несколько лет как мертв. Невозможно дружить без взаимности.

Москве и Киеву пора принимать новое соглашение, которое будет отражать реалии, сложившиеся после 2014 года. Но Киеву выгодно придерживаться старого договора, потому что там прекрасно понимают, что нормальное функционирование торговых путей в Азовском море в нынешнем режиме невозможно, — указывает эксперт.

По его мнению, воскресный инцидент может быть использован как очередной повод для антироссийских санкций со стороны западных стран, которые поставят целью заставить Москву придерживаться договора от 2003 года.