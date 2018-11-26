Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Возведение стены на границе между Украиной Россией затягивается до 2021 года. Как объяснили в МВД Украины, это связано с тем, что в 2015-2017 годах украинский проект «Стена» или «Европейский вал» был недофинансирован. Там также подчеркнули, что на сегодняшний день выполнена уже почти половина работы.

Реализацию украинского проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины. Там объяснили, что такое решение связано с недофинансированием в 2015-2017 годах.

«В бюджете на 2019 уже заложено 400 миллионов гривен ($14,4 млн), но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», — приводит ФАН текст сообщения МВД Украины.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что на сегодняшний день выполнена почти половина работ по реализации проекта.

«Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов — 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное — интеллектуальный компонент и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тыс. километров, оборудовано почти 47%», — цитирует Аваков пресс-служба украинского МВД.

Он отметил, что бюджет предполагает поэтапное развитие программы инженерно-технического обустройства границы. По завершении работ в Харьковской области, они продолжатся в Сумской и Луганской областях, где уже выполнено 20% задачи, констатировал Аваков.

Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал , в свою очередь, указал, что обустройство российско-украинской границы на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. Он отметил, что уже созданы отделения пограничной службы, в них насчитывается примерно 30 человек.

Инициатива возвести на границе с Россией линию инженерных и фортификационных сооружений появилась в сентябре 2014 года и исходила от занимавшего тогда пост премьер-министра Украины Арсения Яценюка . Этот проект, сначала получивший название «Стена», потом был переименован в «Европейский вал». По заявлениям Яценюка, основная задача сооружения — укрепление госграницы, и от этого зависит безопасность не только Украины, но и всей Европы.

«Это фактически обустройство восточной границы Европы. Мы осознаем, что это очень дорогой проект, и именно поэтому в рамках донорской конференции сотрудничества с Европейским союзом после утверждения этого проекта будем обращаться с ходатайством о получении финансовой и технической помощи на его реализацию», — подчеркивал он.

В соответствии с проектом, граница протяженностью почти в две тысяч километров должна быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации и опорными пунктами для пограничников.

В декабре 2015 года глава украинской погранслужбы Виктор Назаранеко заявил, что при возведении ограждения речь идет не о простом заборе, а об интеллектуальной системе оборонительных сооружений с современными средствами наблюдения, выявления и поражения целей. Изначально предполагалось направить на этот проект четыре млрд гривен (примерно $180 млн). Предполагалось, что все работы завершатся в 2018 году, а в демонстрационном ролике говорилось, что проект и вовсе будет реализован в течение шести месяцев. Но уже в августе 2016-го Государственной пограничная служба страны сообщила, что осуществлена только десятая часть проекта.

По мнению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), далеко не все выделенные на проект средства шли на его реализацию. Она возбудила дело по фактам злоупотреблений при строительстве стены. Как отметил тогда глава ведомства Назар Холодницкий , в будущем не исключены выявления других хищений и открытия новых уголовных дел по проекту «Стена», и не ошибся.

Через некоторое время прокуратура Черниговской области открыла еще одно уголовное производство по факту растраты чиновниками одного из госпредприятий почти двух млн гривен бюджетных средств ($80 тыс.), которые были выделены на сооружение фортификационных укреплений. Как отмечают следователи, чиновники заключили фиктивные соглашения с коммерсантами, и по этой причине работы так и не были выполнены.

Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза назвал этот проект провалом и заявил, что разрекламированный бывшим премьер-министром Украины забор на границе с Россией выглядит как огородная решетка, не способная остановить даже дикого кролика.

«Такое «творчество» по законам военного времени можно приравнять к мародерству и считать подрывом государственной безопасности, совмещенное с хищением финансовых средств в особо крупных размерах», — подчеркнул Береза.