Около сотни активистов проводят акцию протеста у консульства России в Одессе

Около сотни активистов собрались у здания посольства России в Одессе, где проходит акция протеста из-за обстрела украинских кораблей в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что участники акции несколько раз бросали петарды, а также наклеили на забор консульства наклейки с национальным флагом. Вместе с ними находятся и правоохранители, на данный момент к протестующим никто не выходил, сообщает агентство.

25 ноября три украинских военных корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу, заявляли в ФСБ России

Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.