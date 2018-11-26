Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около сотни активистов проводят акцию протеста у консульства России в Одессе 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Около сотни активистов собрались у здания посольства России в Одессе, где проходит акция протеста из-за обстрела украинских кораблей в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на собственного корреспондента.
Отмечается, что участники акции несколько раз бросали петарды, а также наклеили на забор консульства наклейки с национальным флагом. Вместе с ними находятся и правоохранители, на данный момент к протестующим никто не выходил, сообщает агентство.
Порошенко ввел военное положение на Украине
25 ноября три украинских военных корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу, заявляли в ФСБ России.
Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.
Газета.Ru: последние новости
Погранслужба Украины планирует запретить въезд некоторым россиянам Порошенко нашел ответственных за голодомор Порошенко употребил слово "брутальный", говоря о поездке Путина в Крым
Комментарии13
Петр Порошенко , ФСБ , Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями154
Порошенко ввел военное положение на Украине280
«Порошенко стал политическим трупом»236
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе1092
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе474
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:39
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение