Редакция радиостанции связалась с мачехой Андрея Эйдера Евгенией.
«Я от вас сейчас слышу впервые эту информацию. Я не особо доверяю этой информации. Я, конечно, знаю Андрея. Это мой пасынок».
Ранее СМИ назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в керченской больнице.
По данным источника в правоохранительных органах Федерального агентства новостей, в медучреждении находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).