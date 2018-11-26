Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родители украинского моряка узнали о ранении сына от «Говорит Москва» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Редакция радиостанции связалась с мачехой Андрея Эйдера Евгенией.
«Я от вас сейчас слышу впервые эту информацию. Я не особо доверяю этой информации. Я, конечно, знаю Андрея. Это мой пасынок».
Ранее СМИ назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в керченской больнице.
По данным источника в правоохранительных органах Федерального агентства новостей, в медучреждении находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).
Говорит Москва: последние новости
Порошенко возложил историческую ответственность за Голодомор на Россию Армия Украины приведена в полную боевую готовность Депутат Рады рассказал о распитии алкоголя перед принятием бюджета
Андрей Артеменко , Украина , В мире , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе636
Порошенко выдвинул требование к России308
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове378
Первая кровь в Азовском море143
Дело дознавательницы попросили прекратить104
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
00:55
Отель для насекомых появился в Лианозовском парке
Новости Москвы
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение