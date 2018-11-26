Керченская провокация: причины и последствия

Когда летом два корабля ВМС Украины прошли через Керченский пролив, Киев пытался убедить всех в том, что состоялся «героический прорыв». Правда быстро выяснилось, что «герои» в полном соответствии с российскими требованиями и правилами, заранее уведомляли о проходе, запрашивали разрешение и лоцмана и в целом вели себя исключительно предупредительно

Тогда "победа" не случилась. Но это не значит, что от идеи отказались. И вот, в ноябре ВМС Украины таки пошли на реальный прорыв.

В чём заключается идея украинских провокаций?

Во-первых, Киев желает создать прецедент свободного, без получения российского разрешения прохода своих военных кораблей через Керченский пролив, что должно было бы подтвердить якобы существующие права Украины на эти воды и заодно подтвердило бы её претензии на Крым . Ведь иметь право на свободное плавание в проливе Украина может только, если Крым принадлежит ей.

Во-вторых, Киев имеет в виду, что Россия может противодействовать проходу его кораблей. В этом варианте для него желателен вооружённый конфликт. В таком случае Украина может апеллировать к мировому сообществу, указывая на "агрессию России", "невинными жертвами" которой стали её корабли и моряки.

Зачем это Киеву?

Украине необходима интернационализация конфликта в Азовском море. Она проигрывает противостояние, начавшееся с нападения украинских военно-морских пиратов на сейнер "Норд". При этом, вопреки надеждам официального Киева, Россия действует срого в рамках международного права. То есть, в актуальной реальности ни у США , ни у ЕС нет формальной причины для вмешательства в конфликт. Поэтому все их заявления звучат, как предостережения от дальнейшей эскалации? Именно поэтому дальнейшая эскалация не нужна России, но необходима Украине. Проигравшему азовский кризис Киеву необходимо международное посредничество, чтобы выдавить из России уступки. Стрельба, потопленные корабли, погибшие моряки — как раз то, что надо для мотивации такого посредничества. Нынешние нормы междунаронодного права легализуют вмешательство любой страны с целью предотвращения или остановки военного конфликта. Малой кровью своих моряков Украина желает получить выигрышную политическую позицию. Людей в Киеве давно не жалеют.

В-третьих, поскольку Россия первой не пойдёт на применение оружия против того, что Украина пафосно называет своими ВМС, Киев пытается обвинить Москву в нарушении международного морского права.

В самом деле, конвенцией по морскому праву предусмотрено право прохода военных кораблей, через территориальные воды другого государства. Это называется "право свободного прохода" и для его реализации достаточно простого уведомления. Вроде бы Украина права. Но на самом деле, та же конвенция предусматривает право любого государства закрывать свои территориальные воды, любой их участок, временно или постоянно, для "свободного прохода" или вводить иные ограничения этого режима. Это именно то, что сделала Россия в Керченском проливе, исходя из соображений безопасности как судоходства, так и Керченского моста, который именно украинские официальные и полуофициальные лица не раз угрожали уничтожить. Кстати, в своё время США пытались войти в территориальные воды СССР в районе Севастополя, также мотивируя свои действия "правом свободного прохода". Тогда дело закончилось тараном советским сторожевиком американского боевого корабля. Так что прецеденты уже были.

В данной ситуации именно летний проход украинских кораблей через Керченский пролив с соблюдением всех правил ослабляет позицию официального Киева. Украина по сути сама признала право России вводить ограничения при проходе кораблей и судов через Керченский пролив, подчинившись летом этим правилам. Поэтому её сегодняшняя истерика по поводу того, что от неё опять потребовали те же правила соблюсти, выглядит неубедительно.

Но официальному Киеву, а конкретнее Порошенко, без прямого приказа которого эта провокация не имела бы шансов состояться, нет необходимости обосновывать свою позицию. Ему надо, чтобы Россия первой применила оружие против его ВМС. Только это даёт возможность апеллировать к международному сообществу, с просьбой защитить от агрессии.

Кстати, уверенности Порошенко должно было добавить заявление Могерини, которая прямо угрожала Москве санкциями в случае обострения ситуации в азовской акватории. Ситуация до боли напоминает август 2008 года в Южной Осетии. Тогда Кондолиза Райс тоже намекала на поддержку режима Саакашвили в случае войны с Россией. Кстати, я не думаю, что американцы врали. Просто "чудесный грузин" не смог доказать нападение на него России, армия которой вошла на территорию Южной Осетии и начала "принуждение к миру" через сутки после того, как грузины открыли боевые действия против осетинского ополчения и российских миротворцев. Очумевшие от вседозволенности горячие кавказские парни в прямом эфире столько раз признались в обстреле жилых кварталов Цхинвала из РСЗО и ствольной артиллерии: а также в том, что именно они инициировали боевые действия, что при всём желании Запад не смог сделать вид, что Россия виновата.

Сегодня не действуют многие правила и нормы, негласно регулировавшие отношения между сверхдержавами эпохи Холодной войны. Но как минимум одно действовать продолжает. Если по вашей армии нанесли удар и она понесла потери, то вы можете хоть в порошок стереть напавшего, никто вмешиваться не будет. Потому, что если сегодня запретить ответить вам, то завтра под удар каких-нибудь очередных "партизан" попадут солдаты, корабли и самолёты США, Франции, Великобритании. И они тоже ничего не смогут сделать.

Поэтому "цивилизованный мир" не вмешался на стороне Грузии, убившей российских миротворцев, в войну 08.08.08. Поэтому сбившая российский самолёт Турция вдруг обнаружила себя в гордом одиночестве. Пока она вела через границу артиллерийские обстрелы сирийских войск, коллективный Запад готов был её поддержать против любого ответа России. Но она выстрелила по России первой и Москва получила право на любой ответ. Другое дело, что вместо того, чтобы втягиваться в дорогостоящую бессмысленную войну, Россия смогла при помощи экономических санкций и грамотных дипломатических мероприятий сделать из Турции союзника, пусть и ситуативного. Но Запад ясно дал понять Анкаре, что если Россия ответит военным путём, то НАТО на стороне Турции не выступит, поскольку именно она первой атаковала, то есть не может считаться жертвой агрессии.

Вот в этом-то и заключается тонкая грань, которую Украине необходимо соблюсти в своих провокациях и никак нельзя перейти. Она очень хочет небольшого вооружённого конфликта в Азовском или Чёрном морях и готова пожертвовать ради этого, любым количеством своих плавсредств, хоть даже всем флотом. Но она не может стрелять первой. Ибо тогда Россия получает право на ответ. А Запад уже приучен к тому, что ответы России бывают столь молниеносны и неожиданны (асиметричны), что пока готовятся эфиры и набираются полосы с обвинениями Москвы в непропорциональном применении силы, спасать становится уже некого и приходится иметь дело с новой реальностью.

Поэтому Порошенко, конечно, очень хочет спровоцировать ограниченный военный конфликт с Россией. Конфликт ему нужен как для получения международной поддержки, так и для укрепления своих позиций внутри страны (попытки мобилизовать избирателей вокруг главкома "противостоящего агрессии" или, если они всё равно не поддержат, получить повод для отмены выборов). Но Порошенко ограничен условием невозможности формального нападения украинских военнослужащих на военных или объекты РФ. Одно дело провокация или даже теракт, ответственность за который официальный Киев на себя не возьмёт, совсем другое — открытая вооружённая агрессия против России.

Опасность же этих игр заключается в том, что рано или поздно нервы у кого-то из украинских военных не просто могут сдать, но обязательно сдадут, и выстрелы прозвучат. После чего Волкер, Могерини и остальные "друзья Украины" сделают вид, что просто мимо проходили, а Порошенко даже галстук съесть не успеет.