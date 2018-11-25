На Украине заявили о повреждении катера ФСБ

«По информации, которая у меня есть, во время столкновений получил повреждения и один из пограничных катеров береговой охраны Федеральной службы безопасности. Это пограничный сторожевой катер "Аметист", и сейчас ему оказывается помощь как аварийному кораблю», — сказал он.

Обстановка в районе Керченского пролива крайне обострилась после того, как как утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

По версии ВМС Украины корабли осуществляли плановый переход, о чем уведомили заранее, а российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В ФСБ действия украинских кораблей расценили как провокацию. Тем временем под арками Крымского моста дежурит сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям. Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Патрулирование Керченского пролива также осуществляют штурмовики Су-25.