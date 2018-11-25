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Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ
Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ

На границе Украины и Польши протестующие заблокировали пункт пропуска 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: AESUkraine Facebook
Международный пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе приостановил работу из-за акции протеста, которую проводят владельцы автомобилей с европейскими номерами.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Луцкий пограничный отряд Украины.
«Не работает (пункт пропуска), потому что не имеет возможности. Граждане-собственники автомобилей… проводят акцию протеста», — заявили в погранотраде.
Также сообщается, что в пунктах пропуска на границе Украины и Польши образовались очереди в связи с новыми процедурами растаможивания автомобилей.
В июле в Киеве прошла акция протеста против конфискации нерастаможенных автомобилей.
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Украина , В мире , Другое , Конфликты , Польша
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