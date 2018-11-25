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Представитель Порошенко высказался о событиях в Чёрном море 

News.ru + ещё 9 17 часов назад
Фото: ru.krymr.com
Инцидент с кораблями ВМФ Украины в Чёрном море ставит крест на договоре по Азову, заявил представитель украинского президента по Крыму Борис Бабин.
По его мнению, в настоящее время велики риски услышать от России обвинения «в каких-то „нарушениях“». При этом, считает политик, они поступят также от «российской пропаганды» и отдельных должностных лиц.
«Эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чём-то полезном для Украины», — отметил он.
Ранее News.ru писал, что несколько российских боевых самолётов были направлены на патрулирование Керченского пролива. Это связано с попыткой трёх украинских кораблей пройти через него.
Малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» вошли в территориальные воды РФ. Снимки, на которых они запечатлены, появились в Сети. Также в пресс-службе ВМС Вооружённых сил Украины заявили, что российский корабль протаранил украинский буксир.
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Комментарии2
Борис Бабин , Украина , Армия , В мире , Войска , Политика
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