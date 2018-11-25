Порошенко заподозрили в руководстве провокацией в Черном море

«Безусловно, подобного рода действия осуществляются по прямому указанию Порошенко, который пытается играть всячески на обострении ситуации в преддверии выборов», — приводит его слова РИА «Новости»

По словам эксперта, украинский президент прибегает к таким способам на фоне «катастрофических результатов собственной популярности» среди граждан страны. Он выразил уверенность, что если Порошенко сохранит за собой пост главы государства, то продолжит «играть на обострение».

«Во-первых, потому что это единственный сценарий, который ему позволяют внешнеполитические акторы, осуществляющие управление Украиной. Во-вторых, потому что, благодаря этим конфликтным сценариям он может вписывать все неудачи в экономике, политике именно на эти самые конфликты», — пояснил Безпалько.

Он подчеркнул, что длительное время Порошенко неудачно пытался раздуть конфликт вокруг Крыма, а военные действия в Донбассе переместились в область «конфликта с низкой или иногда средней интенсивностью». «Он будет пытаться создать какие-то новые конфликтные ситуации, скорее всего, именно такого военного характера», — уверен Безпалько.

Такого рода провокации, уверен эксперт, будут продолжаться.

На Украине на март запланированы очередные президентские выборы, а осенью — парламентские выборы.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в российские территориальные воды. В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев якобы предупреждал российскую сторону о планируемых передвижениях в Азовское море.