Украина закроет границу для части россиян после инцидента в Азове

Въезд на Украину может быть закрыт для некоторых россиян в связи с инцидентом в Азовском море. Об этом, как сообщает ТАСС, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил глава местной Государственной пограничной службы Петр Цыгикал.

Накануне в Азовском море со стрельбой Федеральная служба безопасности России задержала три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу.

По этой причине СНБО и собрался на заседание. В ходе него было одобрено решение ввести в стране военное положение.

«Планируем перейти на усиленный режим охраны и обороны границы», — заявил после этого Цыгикал.

По словам главы Госпогранслужбы Украины, усиленный режим никак не отразится на способности украинцев пересекать границу с Россией, однако для «определенных категорий» россиян въезд на Украину может быть ограничен. Цыгикал не уточнил, каких именно категорий граждан России коснутся ограничения.