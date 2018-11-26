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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

Украина закроет границу для части россиян после инцидента в Азове 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Въезд на Украину может быть закрыт для некоторых россиян в связи с инцидентом в Азовском море. Об этом, как сообщает ТАСС, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил глава местной Государственной пограничной службы Петр Цыгикал.
Накануне в Азовском море со стрельбой Федеральная служба безопасности России задержала три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу.
По этой причине СНБО и собрался на заседание. В ходе него было одобрено решение ввести в стране военное положение.
«Планируем перейти на усиленный режим охраны и обороны границы», — заявил после этого Цыгикал.
По словам главы Госпогранслужбы Украины, усиленный режим никак не отразится на способности украинцев пересекать границу с Россией, однако для «определенных категорий» россиян въезд на Украину может быть ограничен. Цыгикал не уточнил, каких именно категорий граждан России коснутся ограничения.
Комментарии4
ФСБ , Украина , В мире , Политика , Азов
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