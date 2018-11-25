Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве протестанты перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды, передает "112 Украина" со ссылкой на соцсети.
Как отмечается, из-за протестной акции оказалось заблокировано движение ряда троллейбусных маршрутов.
"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, к месту инцидента место вызвана полиция.
Ранее "Нафтогаз" назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко нашел ответственных за голодомор В РПЦ предрекли Украине "полуавтокефалию" Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию
Нафтогаз , Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил долги россиянки711
России предрекли «скорый распад»1330
Агузарова перестала выходить из квартиры110
Россиянка получила посылку и села на 18 лет61
Алеппо обстреляли ракетами с хлором313
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение