В РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию»

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что Константинопольский патриархат собирается создать на Украине не самостоятельную церковную структуру, а "полуавтокефальное" образование.

Об этом он заявил в эфире "Россия 24".

По его словам, в томосе будет прописано право Константинопольского патриарха на рассмотрение апелляций на решения священноначалия других церквей.

"То, что хочет предложить Константинополь Украине, — конечно, не полноценная автокефальная Церковь. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя", — сказал митрополит Иларион.

Он добавил, что так называемая автокефальной церковь на Украине будет изначально поставлена "в очень жесткую зависимость от Константинополя".

Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви".