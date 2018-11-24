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В РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию» 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что Константинопольский патриархат собирается создать на Украине не самостоятельную церковную структуру, а "полуавтокефальное" образование.
Об этом он заявил в эфире "Россия 24".
По его словам, в томосе будет прописано право Константинопольского патриарха на рассмотрение апелляций на решения священноначалия других церквей.
"То, что хочет предложить Константинополь Украине, — конечно, не полноценная автокефальная Церковь. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя", — сказал митрополит Иларион.
Он добавил, что так называемая автокефальной церковь на Украине будет изначально поставлена "в очень жесткую зависимость от Константинополя".
Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви".
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РПЦ , Украина , В мире , Общество
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