Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию

"Этот процесс (декоммунизация — ред.) должен быть завершен. Обращаюсь к Верховной раде относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую. На днях внес в Верховную раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в конституцию", — заявил президент во время выступления по случаю 85-й годовщины голодомора, которое транслировали украинские телеканалы.

Во вторник Рада не смогла направить на экспертизу в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. После этого президент внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон страны.

После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого в случае позитивного заключения КС Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.