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Клинцевич: Заявлениями о вмешательстве РФ Порошенко готовит отмену выборов 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Такое заявление сенатор сделал 24 ноября РИА Новости.
«Президент Украины, эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов», — сказал Клинцевич.
Он отметил, что подобными обвинениями в адрес РФ Порошенко стремиться присоединиться к аналогичным утверждениям западных стран.
«Собственно, быть на десятых ролях, подхватывая песню, когда она уже заканчивается, стало привычным для Киева. Однако в данном случае Порошенко, несомненно, держит в голове идею отмены выборов», — считает Клинцевич, добавив, что в любом случае такие решения будут приниматься теми, кто определяет в настоящий момент внутреннюю и внешнюю политику Киева, т.е. США.
Согласно последним данным Института социальных технологий «Социополис», действующий президент Порошенко набирает в первом туре только 7,8% голосов избирателей, значительно уступая лидерам президентской гонки Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.
Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович считает, что Порошенко и его команда могут победить на выборах, лишь ликвидировав все СМИ в стране и создав альтернативную реальность. А бывший собственник национализированного «Приватбанка» олигарх Игорь Коломойский пообещал уйти на пенсию, если Порошенко снова станет президентом. Он на 99% уверен в его проигрыше.
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Вадим Рабинович , Игорь Коломойский , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Украина , В мире , Политика
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