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Киев хочет запретить мужчинам из РФ въезд на Украину 

360tv.ru + ещё 75 1 час назад
В условиях военного положения Киев рассматривает вопрос запрета въезда на территорию Украины мужчин из России. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов. Его слова привел «Интерфакс».
«Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин», — цитирует нардепа агентство.
В понедельник, 26 ноября украинский парламент утвердил введение военного положения в ряде областей страны. Согласно законопроекту, действие особого режима началось 28 ноября, и продолжится 30 дней.
Пока депутаты Верховной рады обсуждали инициативу Порошенко о введении военного положения, жители Украины в социальных сетях делились соображениями о том, куда может привести такой режим в стране и зачем он нужен.
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Артур Герасимов , Верховная Рада , Интерфакс , Украина , Видео , В мире
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