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На Украине продлили сроки реализации проекта «Стена» 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства украинско-российской границы «Стена» решили продлить до 2021 года. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.
«В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлён до 2021 года», — приводит слова Цигикала УНН.
Он сообщил, что для финансирования проекта в украинском бюджете на 2019 год заложено 400 млн гривен (около 954 млн рублей).
Глава погранслужбы также выразил надежду на увеличение финансирования проекта.
В июле на Украине завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк.
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Петр Цигикал , Арсений Яценюк , Украина , Армия
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