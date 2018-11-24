На Украине продлили сроки реализации проекта «Стена»

Пётр Цигикал. Сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства украинско-российской границы «Стена» решили продлить до 2021 года. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины

«В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлён до 2021 года», — приводит слова Цигикала УНН.

Он сообщил, что для финансирования проекта в украинском бюджете на 2019 год заложено 400 млн гривен (около 954 млн рублей).

Глава погранслужбы также выразил надежду на увеличение финансирования проекта.