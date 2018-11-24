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В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой 

РИА Новости 42 минуты назад
Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная".
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Речь идет о записи, в которой украинский лидер высказался о "гидридной войне" России с Украиной.
"Отдыхать на Мальдивах во время войны в своей стране, это гидридно?" — говорится в комментарии Marina Vikto.
"Гидрид, твою, налево", — добавил Сергей Николаев.
"Гибридная война превратилась в гидридную. На очереди ангидридная", — написал Доктор Кауфманн.
"Гидридная? Может хлоридная? Или гидратная?" — пошутил Андрей Тimofey.
"План гиДра?" — сыронизировал Дмитрий. ‏
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Петр Порошенко , Сергей Николаев , Украина , В мире
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