Украина готовится подать жалобу на Россию в ООН

Украина готовит очередную жалобу в ООН на Россию . На этот раз речь идет о резолюции, в которой Киев утверждает, что Россия милитаризировала Черное и Азовское моря.

Документ может быть представлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН уже в декабре. Об этом сообщила представитель украинского МИД Екатерина Зеленко в интервью ряду местных СМИ.

Ранее в МИД России заявили, что политика ЕС в отношении Азовского моря регулируется двойными стандартами. Брюссель подвергает постоянной критике Москву, не обращая внимания на провокации Киева, в частности, пиратские захваты российских судов.

Кроме того, в Евросоюзе заявили, что примут «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В Москве ответили, что данный регион не является территорией ЕС и не может входить в сферу компетенции европейского союза.

Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась весной нынешнего года, когда силовики Киева захватили российский рыболовецкий сейнер «Норд».

Украина находится в преддверии президентских выборов, сейчас эта страна является банкротом с огромным госдолгом.

Эксперты считают, что у нынешнего президента Порошенко есть единственный шанс продлить свои полномочия — спровоцировать конфликт с Россией.