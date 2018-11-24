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Украина готовится подать жалобу на Россию в ООН 

Рамблер 32 минуты назад
Украина готовит очередную жалобу в ООН на Россию. На этот раз речь идет о резолюции, в которой Киев утверждает, что Россия милитаризировала Черное и Азовское моря.
Документ может быть представлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН уже в декабре. Об этом сообщила представитель украинского МИД Екатерина Зеленко в интервью ряду местных СМИ.
Ранее в МИД России заявили, что политика ЕС в отношении Азовского моря регулируется двойными стандартами. Брюссель подвергает постоянной критике Москву, не обращая внимания на провокации Киева, в частности, пиратские захваты российских судов.
Кроме того, в Евросоюзе заявили, что примут «целевые меры» по ситуации в Азовском море. В Москве ответили, что данный регион не является территорией ЕС и не может входить в сферу компетенции европейского союза.
Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась весной нынешнего года, когда силовики Киева захватили российский рыболовецкий сейнер «Норд».
Украина находится в преддверии президентских выборов, сейчас эта страна является банкротом с огромным госдолгом.
Эксперты считают, что у нынешнего президента Порошенко есть единственный шанс продлить свои полномочия — спровоцировать конфликт с Россией.
Комментарии60
Генассамблея ООН , МИД , ЕС , ООН , Украина , Армия , Войска
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