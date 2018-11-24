ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе

Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса. Об этом информирует в Facebook пресс-центр Операции объединённых сил.

«Во исполнение решения командующего объединённых сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», — заявили в пресс-центре.

Также сообщается, что в населённом пункте военные подняли украинский флаг.

В октябре ВСУ заявили о продвижении на 1,2 км в «серой зоне» в Донбассе.

По данным Киева, всего с начала операции объединённых сил украинские военные взяли под свой контроль 15 км территории в Донбассе.