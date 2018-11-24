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ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса. Об этом информирует в Facebook пресс-центр Операции объединённых сил.
«Во исполнение решения командующего объединённых сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», — заявили в пресс-центре.
Также сообщается, что в населённом пункте военные подняли украинский флаг.
В октябре ВСУ заявили о продвижении на 1,2 км в «серой зоне» в Донбассе.
По данным Киева, всего с начала операции объединённых сил украинские военные взяли под свой контроль 15 км территории в Донбассе.
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Сергей Наев , Украина , В мире , Войска
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