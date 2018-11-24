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В Одессе задержали 49 человек за потасовку в суде 

РИА Новости + ещё 7 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Драка между группами поддержки сторон — участников судебного процесса произошла во время судебного заседания в Приморском райсуде Одессы, в полицию доставлены 49 человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции.
"Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон — участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку, конфликт был локализован, 49 человек доставлены в отделения полиции для установления обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным полиции, большинство задержанных прибыли в Одессу из других регионов Украины, правоохранители устанавливают цель их приезда.
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