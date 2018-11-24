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Массовая драка в одесском суде: задержаны 49 человек 

Вести.Ru + ещё 10 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 50 человек принимали участие в массовой драке в здании районного суда в Одессе, передает телеканал "Россия 24". По данным правоохранительных органов, конфликт произошел на почве имущественных отношений участников процесса.
В одном из одесских судов идет разбирательство по делу о рейдерском захвате 45 гектаров земли в курортной зоне под Одессой. Земли расположены между Днестровским лиманом и Черным морем и являются одним из самых излюбленных мест отдыха украинцев. Два предпринимателя оспаривают право собственности на четыре базы отдыха, размещенных там.
Во время очередного судебного заседания одна из сторон конфликта привела в суд группу поддержки — мужчин крепкого телосложения, одетых в камуфляж. Они и спровоцировали драку. Полиции удалось задержать драчунов, в отделение доставлены 49 человек. Проверка показала, что практически все они приехали в Одессу из других регионов страны.
Два месяца назад в житомирском суде избили адвоката. На Андрея Гожего напали несколько десятков националистов. И только за то, что он в суде защищает обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого.
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Украина , Видео , Происшествия
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