Массовая драка в одесском суде: задержаны 49 человек

Порядка 50 человек принимали участие в массовой драке в здании районного суда в Одессе, передает телеканал "Россия 24". По данным правоохранительных органов, конфликт произошел на почве имущественных отношений участников процесса.

В одном из одесских судов идет разбирательство по делу о рейдерском захвате 45 гектаров земли в курортной зоне под Одессой. Земли расположены между Днестровским лиманом и Черным морем и являются одним из самых излюбленных мест отдыха украинцев. Два предпринимателя оспаривают право собственности на четыре базы отдыха, размещенных там.

Во время очередного судебного заседания одна из сторон конфликта привела в суд группу поддержки — мужчин крепкого телосложения, одетых в камуфляж. Они и спровоцировали драку. Полиции удалось задержать драчунов, в отделение доставлены 49 человек. Проверка показала, что практически все они приехали в Одессу из других регионов страны.

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