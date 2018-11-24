Кто учит украинских детей убивать русских

Полевой лагерь «Воспитание воли» на Западной Украине организован националистической партией «Свобода», точнее ее молодежным крылом «Сокол».

В лагере установлен военный порядок. Дети просыпаются рано утром, поют песни запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА воевала на стороне Германии в годы Великой Отечественной войны), а затем приступают к боевой подготовке, в том числе и огневой. Занятия ведут вожатые-инструкторы из числа ветеранов боевых действий в Донбассе.

Журналисты информационного агентства Associated Press съездили в Тернопольскую область и опубликовали репортаж о работе военно-патриотического лагеря. В украинском министерстве молодежи и спорта поспешили информацию западных корреспондентов опровергнуть, однако фотографии журналистов лучше любых слов показывают, чем реально занимаются дети в таких лагерях. О том, как происходит воспитание воли в полевых условиях, — в галерее «Ленты.ру»

Полевой лагерь «Воспитание воли» организован националистической партией «Свобода». В нем детей обучают базовой военной подготовке и преподают националистическую версию истории Украины. Ранее Министерство молодежи и спорта выделило на финансирование таких лагерей четыре миллиона гривен (почти 10 миллионов рублей).