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Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, где он провёл заседание президиума Госсовета.
«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть и пусть нас услышат в России — от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Путин прибыл в Крым
По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права», в связи с чем международное сообщество ввело санкции против России.
Он также выразил уверенность в новых ограничительных мерах против российской стороны из-за выборов в Донбассе.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым.
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Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , Украина , Видео , В мире , Политика , Республика Крым
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