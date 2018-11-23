Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым 

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, где он провёл заседание президиума Госсовета.
«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть и пусть нас услышат в России — от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права», в связи с чем международное сообщество ввело санкции против России.
Он также выразил уверенность в новых ограничительных мерах против российской стороны из-за выборов в Донбассе.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым.