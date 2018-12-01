В Киеве обсуждают ограничение допуска российских судов в украинские порты

Украины Глава МИД Павел Климкин заявил, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля. Среди обсуждаемых вариантов — закрытие ряда украинских портов для российских судов.

"Одна из идей, о которым мы говорим — не пускать российские суда, которые идут из Азовского или Черного моря, в некоторые порты, или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны… Есть много идей", — сказал Климкин в эфире украинского канала "Интер".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.