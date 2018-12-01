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В Киеве обсуждают ограничение допуска российских судов в украинские порты 

РИА Новости + ещё 79 55 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля. Среди обсуждаемых вариантов — закрытие ряда украинских портов для российских судов.
"Одна из идей, о которым мы говорим — не пускать российские суда, которые идут из Азовского или Черного моря, в некоторые порты, или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны… Есть много идей", — сказал Климкин в эфире украинского канала "Интер".
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.
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Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , СБУ , Украина , Армия
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