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«Нафтогаз» нашёл виновника отсутствия отопления на Украине 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Проведение отопительного сезона на Украине оказалось под угрозой срыва. Виной этому — неправомерные действия облгазов, уверены в «Нафтогазе».
«В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа», — говорится в заявлении компании.
Там подчёркивается, что недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами, делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.
Как писал News.ru, ранее жители Киева вышли на акцию протеста в центр украинской столицы. Люди с плакатами перекрыли дорогу на пешеходном переходе. Протестующие обвиняли жилищников и Министерство регионального развития в том, что в их домах до сих пор не включили отопление
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Дмитрий Фирташ , Нафтогаз , Украина , В мире , Конфликты
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