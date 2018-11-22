«Нафтогаз» нашёл виновника отсутствия отопления на Украине

Проведение отопительного сезона на Украине оказалось под угрозой срыва. Виной этому — неправомерные действия облгазов, уверены в «Нафтогазе»

«В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа», — говорится в заявлении компании.

Там подчёркивается, что недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами, делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.

Как писал News.ru, ранее жители Киева вышли на акцию протеста в центр украинской столицы. Люди с плакатами перекрыли дорогу на пешеходном переходе. Протестующие обвиняли жилищников и Министерство регионального развития в том, что в их домах до сих пор не включили отопление